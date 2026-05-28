EE. UU. sanciona a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico por apoyar al IRGC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) por brindar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán o en apoyo de este. La medida se basa en la Orden Ejecutiva 13224 y se considera un nuevo intento de aprovecharse económicamente.

El 28 de diciembre de 1988, el buque cisterna rebandera Gas King, cargado con crudo kuwaití, fue escoltado por el destructor guiado misilés USS Gallery hacia el estrecho de Hormuz, en la costa de Dubai.

Dos remolcadores de limpieza de minas kuwaitíes lideraron el pequeño convoy. La Guerra de Tanqueros comenzó propiamente en 1984 cuando Iraq atacó a los tanqueros iraníes y el vital terminal de petróleo en la isla de Kharg. Irán respondió atacando a los tanqueros que transportaban petróleo iraquí desde Kuwait y luego a cualquier tanquero de los estados del Golfo que apoyara a Iraq.

Los ataques aéreos y con pequeñas embarcaciones no lograron dañar significativamente las economías de ninguno de los dos países, y el precio del petróleo nunca se vio gravemente afectado, ya que Irán simplemente trasladó su puerto de navegación a la isla de Larak en el estrecho de Hormuz. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) al incluirla en la 'Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas' (SDN), calificando la medida como un nuevo intento de aprovecharse económicamente.

La medida se basa en la Orden Ejecutiva 13224, ya que se considera que la PGSA ha brindado apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán o en apoyo de este. Además, en las recientes exigencias iraníes para el tránsito por Ormuz, como el pago de peajes, incluidas las compensaciones en moneda fiduciaria, activos digitales, intercambios informales u otros pagos en especie, como donaciones nominalmente benéficas, y la entrega de información sensible sobre los buques.

La PGSA es un organismo del gobierno iraní para gestionar las solicitudes de paso por el estrecho de Ormuz, que la semana pasada publicó un mapa en el que reafirma las reivindicaciones de Teherán sobre una amplia franja de agua a ambos lados del estrecho. La inclusión en la SDN bloquea todos los bienes y derechos sobre la Autoridad que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, y deben notificarse a la OFAC.

Además, se prohíbe hacer cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por parte de o en beneficio de la PGSA, o la recepción de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios a dicho organismo. Las instituciones financieras también pueden correr el riesgo de ser sancionadas por participar en determinadas transacciones





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