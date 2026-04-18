EE. UU. Sanciona Red Colombiana por Reclutar Mercenarios para la Guerra en Sudán

La OFAC de Estados Unidos impone sanciones a cinco individuos y empresas colombianas vinculadas a una red de reclutamiento de exmilitares que son enviados a Sudán para avivar el conflicto, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha implementado sanciones contra cinco individuos y empresas por su presunta participación en una red de reclutamiento de ex militares colombianos destinados a Sudán , con el propósito de sostener el conflicto bélico en esa nación africana.

Según la OFAC, esta red ha contribuido a intensificar la guerra, generando una de las peores crisis humanitarias y hambrunas a nivel mundial, al tiempo que crea un entorno propicio para la expansión de grupos terroristas y pone en jaque la paz y seguridad tanto a nivel regional como internacional. Las sanciones recaen sobre los individuos señalados y las compañías que fundan, dirigen o representan. La OFAC ha detallado que la estructura de reclutamiento ha sido actualizada y reconfigurada para evadir sanciones previas. Se informa que en 2025, Quijano Becerra estableció la empresa Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), funcionando como un centro neurálgico para el reclutamiento. Esta entidad se vinculaba con la firma panameña Global Staffing SA para formalizar la contratación de los exsoldados colombianos. Tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a A4SI y Global Staffing, Quijano Becerra y Oliveros Forero procedieron a fundar Fénix Human Resources SA. Como respuesta a la nueva entidad creada por Quijano y Oliveros, Global Staffing optó por cambiar su denominación a Talent Bridge SA. En este contexto, Fénix Human Resources se presenta como una agencia de empleo que, junto con la empresa Global Qowa Al-Basheria, coordina el reclutamiento de exmilitares para la prestación de servicios de seguridad. A finales de 2025, el gobierno sudanés presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evidencia contundente sobre una intervención extranjera destinada a perpetuar el conflicto en el país. El informe detalla que los mercenarios son transportados vía aérea desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Somalia y posteriormente a Bengasi, Libia, con la colaboración de oficiales afines al general Khalifa Haftar. Desde allí, son trasladados por tierra a través de Chad hasta Sudán. Según la denuncia, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, se registraron 248 vuelos coordinados por los Emiratos Árabes Unidos para el desplazamiento de mercenarios y armamento a zonas bajo control de las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF), incluyendo localidades como Nyala, El Fasher y Hamrat al-Sheikh. Las pruebas presentadas también incluyen acusaciones sobre el uso de armas prohibidas por parte de los mercenarios y el entrenamiento de niños soldados. Adicionalmente, el informe hace referencia a una orden operativa de 18 páginas, fechada el 1 de diciembre de 2024, que presuntamente detalla el empleo de municiones de fósforo blanco por parte del batallón "Lobos del Desierto" en El Fasher. El derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente el uso de este tipo de armas incendiarias en áreas pobladas por civiles. La prolongada guerra, que ya alcanza tres años de duración, ha diezmado tanto al Ejército de Sudán como al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Este desgaste ha conducido a un estancamiento de los frentes de combate, una situación que disminuye las posibilidades de una victoria militar decisiva para cualquiera de las facciones y, por ende, aumenta la probabilidad de una solución negociada. El 15 de abril de 2023, las fuerzas paramilitares tomaron el control de Jartum y extensas áreas del centro y oeste de Sudán, aprovechando el descalabro del Ejército. El Ejército sudanés logró recuperar la capital en marzo de 2025, intentando alterar la dinámica de una guerra que, desde entonces, se ha mantenido mayoritariamente estancada en la mayor parte del país, con excepción de algunas regiones occidentales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha emitido un llamado enfático a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) para que acepten e implementen de manera inmediata una tregua humanitaria de tres meses, sin condiciones previas. Esta medida, según el Departamento, facilitaría el acceso y distribución de ayuda humanitaria adicional, garantizaría la protección y el tránsito seguro de la población civil, y sentaría las bases para futuras negociaciones orientadas hacia un cese al fuego permanente. La OFAC busca así presionar a las partes en conflicto para que cesen las hostilidades y aborden la crisis humanitaria de manera prioritaria





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sudán OFAC Sanciones Mercenarios Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“No éramos delincuentes”: familia colombiana denuncia ataque armado en frontera con PerúLo que comenzó como un viaje rutinario por el río terminó en tragedia, luego de un operativo de la Marina peruana.

Read more »

Lotería Cruz Roja Colombiana: Resultados del sorteo 3149 del 14 de abril de 2026La Lotería de la Cruz Roja Colombiana dio a conocer los resultados de su sorteo número 3149, celebrado el martes 14 de abril de 2026. El premio mayor de $10.000 millones fue para el número 4567, serie 001. Se detallan también los números ganadores de los premios secos y el plazo para reclamar los premios.

Read more »

La policía encuentra el cadáver de Orlinda, la colombiana desaparecida hace un año en MadridMaratón de radio

Read more »

Estados Unidos sanciona a hijos de Daniel Ortega y compañías mineras en NicaraguaPeriodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados con Colombia en el exterior. Egresado de la Universidad de La Sabana como Comunicador Social y Periodista.

Read more »

CAR sanciona construcción de playa artificial en zona de protección de laguna en RicaurteLa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha iniciado un proceso sancionatorio contra la construcción de una playa artificial con fines recreativos dentro de la zona de protección de una laguna en Ricaurte. La obra, que incluye relleno de arena, palmeras, kioscos y un parque infantil, se encuentra en un área forestal protectora y ocupa 1.318 metros cuadrados a escasos metros del espejo de agua.

Read more »

EE. UU. Sanciona Red que Reclutaba Exmilitares Colombianos para Guerra en SudánEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a tres colombianos y dos empresas bogotanas señalados de facilitar el reclutamiento de exmilitares para el conflicto sudanés, donde presuntamente apoyaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo genocidio.

Read more »