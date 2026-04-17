EE. UU. Sanciona Red que Reclutaba Exmilitares Colombianos para Guerra en Sudán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a tres colombianos y dos empresas bogotanas señalados de facilitar el reclutamiento de exmilitares para el conflicto sudanés, donde presuntamente apoyaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo genocidio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha implementado un nuevo paquete de sanciones dirigidas a desmantelar una red transnacional presuntamente dedicada al reclutamiento de exmilitares colombianos para su participación en el prolongado y devastador conflicto armado que azota Sudán.

Esta guerra, que ya ha superado el umbral de los tres años, continúa generando una profunda inquietud en la comunidad internacional debido a su creciente número de víctimas y la severa crisis humanitaria que ha desatado. Según la información proporcionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las medidas punitivas recaen sobre cinco individuos y entidades: tres ciudadanos colombianos, entre los cuales se destaca un ex coronel, y dos empresas con sede en la capital colombiana, Bogotá. Estas sanciones buscan cortar los canales de financiación y operación de quienes facilitan la movilidad y el despliegue de personal militar retirado hacia el escenario bélico sudanés. La OFAC ha señalado de manera explícita que los sancionados jugaron un rol fundamental en el “reclutamiento y despliegue” de exintegrantes del Ejército colombiano hacia Sudán. Una vez en territorio sudanés, estos individuos habrían sido instrumentalizados para participar activamente en operaciones de combate, así como en labores de entrenamiento militar en diversas zonas del país. Esta intervención, según las autoridades estadounidenses, ha contribuido significativamente a la intensificación y prolongación del conflicto, agravando aún más la ya precaria situación humanitaria. La presunta participación de exmilitares colombianos en el conflicto sudanés adquiere una dimensión especialmente preocupante al considerar que habrían actuado en apoyo directo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que ha sido objeto de reiteradas y graves acusaciones por parte de organismos internacionales y gobiernos por su presunta implicación en múltiples y flagrantes violaciones a los derechos humanos. Las autoridades de Estados Unidos han documentado y señalado consistentemente a las RSF como responsables de atrocidades de gran magnitud, incluyendo ejecuciones sumarias que desgarran el tejido social, ataques con motivaciones étnicas que buscan desestabilizar a comunidades enteras, violencia sexual utilizada como arma de guerra y actos de tortura que infligen un sufrimiento inimaginable a las víctimas. Estas violaciones se han concentrado especialmente en regiones sensibles como Darfur, con hechos particularmente graves y documentados ocurridos en El Geneina (Darfur Occidental) durante el año 2023, y en El Fasher (Darfur Norte) a lo largo de los años 2024 y 2025, evidenciando un patrón de violencia sistemática y crueldad. La gravedad de estos señalamientos llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a acusar formalmente a este grupo y a sus milicias aliadas de haber cometido genocidio en enero de 2025. Un año antes, en 2024, ya los había señalado de manera contundente por la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de limpieza étnica, configurando un historial de barbarie que genera repudio internacional. En este contexto de escalada de violencia y desesperanza, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha alzado la voz para cuestionar enérgicamente la ausencia de acuerdos significativos entre las partes beligerantes y ha emitido una severa advertencia sobre el devastador impacto humanitario que la guerra está teniendo en la población sudanesa. Bessent declaró de manera enfática: “Es inaceptable que los líderes de las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido no se hayan comprometido a una tregua humanitaria”. Con estas palabras, el funcionario no solo expresó la frustración de la comunidad internacional ante la falta de voluntad política para detener el conflicto, sino que también hizo un llamado urgente a ambas facciones para que actúen de manera inmediata y cesen las hostilidades. El objetivo primordial de este llamado es facilitar la implementación de medidas de asistencia humanitaria y, de forma más general, poner fin a la crisis que está llevando a miles de personas al borde de la hambruna y a la desesperación. La comunidad internacional sigue observando con gran preocupación la evolución de la situación, esperando que las presiones diplomáticas y las sanciones impuestas puedan eventualmente contribuir a un cese el fuego duradero y a la apertura de vías para una solución pacífica y humanitaria al conflicto en Sudán





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