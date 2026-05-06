El presidente Donald Trump anunció la suspensión del operativo 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz, mientras se buscan alternativas para un acuerdo con Irán. Además, se destacan otros temas internacionales y nacionales, como la situación en Venezuela, la investigación de la OMS sobre el hantavirus y la denuncia contra el clan Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar 'Proyecto Libertad', que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe a la solicitud de Pakistán, un aliado clave en la región. El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo puede concretarse y firmarse.

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho. Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero ha terminado y se ha abierto una nueva fase con una operación defensiva destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz. La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa, declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Mientras tanto, en Venezuela, la presidenta interina del país vecino ha realizado cambios significativos en materia de justicia, economía y relaciones internacionales, bajo la vigilancia de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estudia un posible caso de transmisión persona a persona en el crucero infectado de hantavirus, hasta ahora impensado.

Por otro lado, el diario The New York Times reveló que el clan de Maduro desviaba la mitad de las ganancias por venta de petróleo de PDVSA a sus cuentas personales. Además, Estados Unidos ha declarado que los carteles de la droga son organizaciones terroristas y el fentanilo un arma de destrucción masiva. También se informó que embarcaciones de 87 países están afectadas por el bloqueo iraní de Ormuz.

En otro ámbito, el santuario de aves Montezuma, que dejó la guerra y hoy atrae observadores de todo el mundo, es un ejemplo de recuperación ecológica. Sin embargo, médicos advierten sobre el impacto de la homeopatía en el tratamiento de enfermedades. Por último, la Sociedad Agraria Colombiana (SAC) advierte que no se puede crear una justicia agraria quitándole funciones a los jueces, en relación con el proyecto de reforma de tierras





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