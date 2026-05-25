Egan Bernal anticipa la fase de alta montaña que decidirá el Giro de Italia

El colombiano, actualmente en la decimoséptima posición, conoce los puertos y ascensos que marcarán la última semana del Giro, incluyendo el temido "Il Tappone" y la penúltima etapa de 201 kilómetros, y busca terminar entre los diez primeros mientras apoya a su equipo.

Egan Bernal ya conoce el itinerario que marcará la recta final del Giro de Italia, una semana que se perfila como la más exigente en términos de alta montaña .

El colombiano, que ocupa la decimoséptima posición en la clasificación general, persigue dos objetivos claros: terminar entre los diez primeros y apoyar a su compañero de equipo en los momentos críticos. La fase culminante del recorrido incluye cinco puertos de montaña, entre los que destaca el ascenso decisivo de 11,6 kilómetros con una pendiente media del ocho por ciento, una prueba que pondrá a prueba la resistencia y la táctica de los corredores.

El día siguiente seguirá la tónica de la etapa anterior, presentándose como una ruta sin respiro que llegará a la villa alpina de Andalo. Allí, los ciclistas deberán enfrentar una última subida de 2,3 kilómetros con una inclinación del 6,8 por ciento, justo antes de la meta.

Sin embargo, la verdadera joya de la semana será la jornada conocida como el "Il Tappone", programada para el viernes. Esta prueba de 151 kilómetros acumulará cerca de 5.000 metros de desnivel positivo y constará de cuatro ascensos de gran dureza: la Forcella Staulanza, de segunda categoría, con 6,3 kilómetros al 6,7 por ciento; el Passo Giau, categoría especial y Cima Coppi, que ofrecerá 9,8 kilómetros al 9,3 por ciento y alcanzará los 2.233 metros de altitud; y, tras una breve meseta, los corredores deberán conquistar una última escalada de cinco kilómetros al 9,6 por ciento antes de llegar a Alleghe.

Cada uno de estos perfiles exigirá no solo una excelente condición física, sino también una estrategia de equipo bien afinada. Si los líderes logran conservar energía, el sábado seguirá la misma línea de dureza con la penúltima etapa, la más larga del Giro, de 201 kilómetros, cuyo final se sitúa en una zona montañosa que reitera la intención de los organizadores de cerrar la carrera con un verdadero desafío alpino.

Bernal, que ha demostrado una gran capacidad de recuperación después de la etapa 15, se presenta como un referente en la lucha por los puestos de honor y como una pieza clave para que su escuadra mantenga la presión sobre los principales contendientes, entre ellos el danés Jonas Vingegaard. La combinación de subidas largas, pendientes pronunciadas y altitudes elevadas será, sin duda, el factor decisivo que determinará el podio final del Giro y definirá si el colombiano logra consolidar su posición dentro del top ten o si la montaña impondrá su voluntad sobre los favoritos





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