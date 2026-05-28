Egan Bernal busca el top-10 en las brutales etapas de alta montaña del Giro de Italia

El ciclista colombiano Egan Bernal, undécimo en la clasificación general, se prepara para dos etapas de alta montaña en el Giro de Italia que podrían catapultarlo al top-10. Con puertos como el Passo Giau, de categoría especial, Bernal deberá exprimir sus cualidades de escalador para recortar tiempo en una recta final exigente.

El ciclista colombiano Egan Bernal se encuentra en una posición crucial en el Giro de Italia, a pocas etapas de la conclusión, con dos jornadas de alta montaña que podrían definir su lugar en el top-10 de la clasificación general .

Trsuperar la difícil etapa 18, Bernal mantiene su puesto undécimo, a 9 minutos y 44 segundos del líder, y busca recortar tiempo en las dos etapas restantes que presentan puertos de categoría especial, como el Passo Giau, con un ascenso de 9,8 km al 9,3% y una cima que alcanza los 2.233 metros. Estas etapas son extremadamente exigentes, con desniveles que superan el 9% en algunos tramos, y serán el terreno ideal para que Bernal, quien ha mostrado un mejor rendimiento en la tercera semana, intente escalar posiciones.

Además, otros colombianos como Einer Rubio también se encuentran en la lucha, aunque con diferencias más amplias. La estrategia del equipo Ineos Grenadiers será clave para proteger a Bernal y aprovechar las oportunidades en la montaña, mientras que el calor y el desgaste acumulado añaden variables importantes.

Fuera del ámbito del Giro, la noticia también menciona la llegada de Luis Díaz a Bogotá para unirse a la concentración de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, y la eliminación de Jannik Sinner en Roland Garros, aunque estos temas son secundarios en el texto principal. El enfoque central está en las posibilidades de Bernal de meterse en el top-10, lo que requerirá una actuación sobresaliente en las etapas restantes, especialmente en los ascensiones de alta montaña donde su talento como escalador puede marcar la diferencia.

La clase de etapas que vienen, con puertos de categoría especial y desniveles severos, son ideales para que Bernal aproveche sus cualidades y reduzca la diferencia con los rivales directos, aunque el margen de error es mínimo y cualquier error podría costarle caro en la clasificación general. En resumen, el desenlace del Giro de Italia promete ser emocionante para los aficionados colombianos, con Egan Bernal como principal exponente, enfrentándose a dos jornadas brutales que determinarán su posición final





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