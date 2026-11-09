Egan Bernal confirma que sigue activo y descarta retiro: Enfocado en el Tour Colombia 2027

Egan Bernal desmiente rumores de retiro. El ciclista colombiano reafirma su compromiso competitivo y su deseo de participar en el Tour Colombia 2027 en Antioquia.

El ciclista colombiano Egan Bernal, bicampeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, ha desmentido definitivamente los rumores sobre su posible retirada del deporte profesional. A sus 29 años, el ciclista originario de Zipaquirá, Cundinamarca, ratificó en una entrevista exclusiva con el diario El Colombiano que no tiene intención de dejar las pistas. Por el contrario, su objetivo es mantenerse al más alto nivel, mejorar su rendimiento y continuar compitiendo por nuevas victorias internacionales.

La decisión del pedalista de poner punto final a su temporada competitiva en julio pasado, tras disputar el Tour de Francia, generó especulaciones en diversos medios europeos, como CyclingUpToDate, que sugirieron un alejamiento definitivo. Sin embargo, Bernal aclaró que su pausa fue estrictamente recuperativa. Necesitaba desconectarse del calendario exigente, descansar físicamente y recuperar la tranquilidad mental, factores vitales para un atleta de su estatura en el pelotón internacional.

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Retorno a Antioquia y el Tour Colombia 2027

Egan Bernal expresó su fuerte interés en participar en el Tour Colombia 2027, evento que tendrá lugar en Antioquia entre el 26 y el 31 de enero próximo. Esta carrera, que el ciclista ganó en su primera edición en 2028, retorna a la región después de tres años de ausencia. Bernal la considera la segunda competencia más importante para él, justo después del Tour de Francia, y confía en que su equipo, Netcompany-Ineos, confirme su presencia en las carreteras colombianas.

Aunque la escuadra británica aún no ha dado una confirmación oficial sobre su participación en esta edición, Bernal muestra optimismo realista. El campeón nacional de ruta de este año, defendido con éxito en su tierra natal, mantiene conversaciones constantes con su equipo y su entorno técnico. Su prioridad es prepararse con la misma convicción y entrega con la que siempre ha abordado los grandes desafíos de su carrera.

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Superación tras accidente y motivación personal

La experiencia vivida durante la grave recuperación tras el accidente de enero de 2022 sigue siendo un motor fundamental en la mentalidad de Egan Bernal. El ciclista reconoció la enorme dificultad de regresar a la competencia después de pasar largo tiempo en cama, un proceso que estuvo al borde de su vida. A pesar de los obstáculos, valora profundamente esa historia de superación y el significado que adquirió su vuelta al pelotón internacional.

Bernal señaló que le motiva el hecho de que su regreso inspirar a otras personas, incluso más que sus logros deportivos. A veces, prefiere ser recordado por la forma en que venció la adversidad que por sus victorias. Su exigencia personal sigue intacta; busca constantemente su mejor versión y quiere seguir empujando los límites de su rendimiento mientras disfruta de montar en bicicleta.

Estrategia a corto plazo y enfoque actual

Actualmente, Egan Bernal ha descartado hacer anuncios a largo plazo o anticipar resultados futuros. Su enfoque es estrictamente inmediato: concentrarse en la preparación física y táctica para el Tour Colombia 2027. Busca llegar en las mejores condiciones posibles a las calles de Antioquia y evaluar su rendimiento después de esa competición clave.

El campeonato mundial de ciclismo clasificatorio al Mundial de Gran Fondo 2027 también se celebrará en Medellín, lo que añade relevancia a la presencia del ciclista en la región. Bernal mantiene su mente clara, alejada de la presión externa, y se centra en lo que puede controlar: su actitud, su entrenamiento y su pasión por el deporte. Su mensaje es directo: sigue aquí, sigue compitiendo y busca seguir inspirando con su ejemplo.