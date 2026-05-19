Egan Bernal Fastest Rider of Giro DiItalia stage 10

Eagan Bernal solidified his position as one of the fastest riders in the world by beating Filippo Ganna and landing in the top-10 of the GC. This achievement is especially significant as the 3rd week proved to be as tough as the first, with major climbers and sprinters targeting the GC. However, Egan Bernal proved that he's still unbeatable, even when the competition is as strong as ever.

Egan Bernal hizo una buenísima contrarreloj individual en la etapa 10 del Giro de Italia y se acercó a la lucha por el podio en la general.

Filippo Ganna pulverizó el reloj y se llevó la victoria en una contrarreloj muy ajustada. La etapa de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa no ofreció mayores dificultades técnicas. Egan Bernal, el gran favorito, se mostró muy rápido y se colgó a 3 minutos y 47 segundos de su compatriota Alejandro Valverde. Aunque el día de descanso le pareció beneficioso, Egan Bernal mostró una gran forma y superó el primer diferencial en 19 minutos y 09 segundos.

Luego en el segundo diferencial, Egan Bernal cruzó los 32 minutos muy fluido, completando la prueba en 45 minutos y 53 segundos, un tiempo excepcional para el doble campeón mundial de la modalidad. El nuevo Campeón del Mundo de contrarreloj 2020, Filippo Ganna, mantuvo a sus rivales a un paso y superó al líder clasificado, una hora antes de la meta





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