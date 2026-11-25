Egan Bernal firma renovación con INEOS hasta 2029, poniendo fin a rumores de retiro. El ciclista colombiano revalida su contrato y busca consolidar su regreso al elitismo ciclista mundial.

El ciclista colombiano Egan Bernal ha confirmado su permanencia en la élite del ciclismo profesional al renovar su vínculo con el equipo Netcompany INEOS. Esta decisión oficializa la continuidad del campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, descartando definitivamente los rumores de un retiro inminente que surgieron durante gran parte del año. La firma del nuevo acuerdo despeja las incertidumbres sobre su futuro deportivo y asegura que Bernal seguirá compitiendo en la máxima categoría del deporte de dos ruedas.

Detalles del contrato y年限 hasta 2029

La organización británica oficializó el martes la firma del nuevo contrato con el pedalista cundinamarqués, aunque no reveló la duración exacta ni las condiciones económicas del acuerdo. No obstante, el propio corredor había anticipado en octubre que su vinculación con la escuadra se extendería hasta finales de 2029. Este periodo asegurará al deportista más de tres temporadas adicionales dentro de la estructura que lo ha acompañado desde 2018, época en la que el equipo aún se denominaba Team Sky.

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Rendimiento deportivo y recuperación física

Bernal inicia su décima temporada con la escuadra tras un 2026 caracterizado por un inicio prometedor y una posterior decadencia física que generó dudas. Durante la campaña, el colombiano completó 51 días de competición y recorrió 8.173 kilómetros en un calendario que incluyó dos grandes vueltas. Su participación finalizó de manera anticipada el pasado 26 de julio, momento en el que optó por alejarse de las exigencias del calendario internacional para priorizar su salud.

A pesar de la conclusión prematura, el rendimiento de Bernal en la primera mitad del año demostró señales claras de recuperación. En los Campeonatos Nacionales de Ruta obtuvo quinto lugar en la contrarreloj individual y revalidó su título en la prueba de fondo. Posteriormente, en territorio europeo, registró el séptimo puesto en la Faun-Ardèche Classic, la segunda posición en la clasificación general del Tour de los Alpes y el quinto lugar en la prestigiosa Lieja-Bastoña-Lieja, evidenciando su capacidad para competir por posiciones de privilegio.

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Posicionamiento estratégico y objetivos futuros

La renovación de Beral deja abiertas interrogantes sobre su rol dentro del equipo, especialmente en relación con su posibilidad de ejercer como jefe de filas o asumir un papel secundario. En el Giro de Italia, el colombiano trabajó al servicio de su compañero Thymen Arensman, quien concluyó cuarto en la general, mientras Bernal finalizó décimo y logró tres top 10 de etapa. Su desempeño en Francia fue más discreto, terminando vigésimo en el Tour de Francia sin alcanzar ningún top 10 individual.

A pesar de estas diferencias, el ciclista expresó gratitud hacia la estructura que lo ha apoyado tanto en sus mayores conquistas como en los momentos más difíciles. Bernal declaró: Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que tengo mucho que ofrecer. Este optimismo coincide con su posible participación en la próxima edición del Tour Colombia, donde podría coincidir con su compatriota Harold Tejada, quien se incorporó recientemente a la escuadra procedente del XDS Astana.