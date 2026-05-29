Egan Bernal se encuentra en la onceava posición de la clasificación general del Giro de Italia con solo tres jornadas para el final de la competición. La etapa 19 del Giro de Italia fue una jornada de alta montaña que cambió significativamente las posiciones en la clasificación general.

Egan Bernal se encuentra en la onceava posición de la clasificación general del Giro de Italia con solo tres jornadas para el final de la competición.

La etapa 19 del Giro de Italia fue una jornada de alta montaña que cambió significativamente las posiciones en la clasificación general. La competición se transmitirá en vivo por la señal de RCN a partir del próximo viernes 8 de mayo. Luis Díaz, un jugador de la selección colombiana, ha expresado su deseo de disputar el Mundial y ha mencionado que todo se está haciendo realidad.

El club América de Cali se ha visto obligado a tomar decisiones importantes después de ser eliminado en la Copa Sudamericana. El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se llevó a cabo el pasado viernes 29 de mayo. La clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 19 muestra que Egan Bernal se encuentra en la onceava posición. La jornada más complicada del Giro de Italia cambió significativamente las posiciones en la clasificación general.

En el ámbito del fútbol, el final de la Conferencia Oeste se definió hasta el juego 7, en el que los Spurs empataron la serie con los Thunder. Camila Osorio y Jhon Durán han sido destacados en Colombia por sus actuaciones destacadas en el fútbol colombiano. El delantero colombiano Jhon Durán está en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La competición del Giro de Italia seguirá siendo emocionante en las próximas jornadas.

La selección colombiana tendrá que trabajar duro para lograr su objetivo de disputar el Mundial. El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 será un momento clave en la competición. La clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 19 mostrará a los corredores que se encuentran en la lucha por el liderato





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