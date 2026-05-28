Egan Bernal se mantiene firme en el Giro de Italia

Egan Bernal se mantuvo firme en la etapa 18 del Giro de Italia, resistiendo los ataques y el ritmo infernal de la competencia. La victoria fue para Paul Magnier, quien ganó tras un emocionante esprint.

Egan Bernal se mantuvo firme en la etapa 18 del Giro de Italia, resistiendo los ataques y el ritmo infernal de la competencia. La victoria fue para Paul Magnier , quien ganó tras un emocionante esprint.

Mientras tanto, Egan Bernal y Einer Rubio se esforzaron al máximo en la etapa 17, pero no pudieron alcanzar el triunfo. El pelotón se unificó en un solo bloque a 21 kilómetros de la meta, y el ascenso a la línea de meta se convirtió en un desafío para los ciclistas.

Finalmente, Jonas Vingegaard se adelantó y se aseguró la victoria en un esprint impresionante. En la clasificación general, Egan Bernal sigue firme en el top-10, mientras que Einer Rubio se encuentra en una posición más difícil. La competencia en el Giro de Italia sigue siendo intensa, y los ciclistas deben estar listos para cualquier cosa que se les presente





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