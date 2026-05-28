El colombiano busca entrar en el top-10, pero las próximas etapas serán muy exigentes.

Egan Bernal se mantiene firme en el Giro de Italia y busca entrar en el top-10, pero las próximas etapas serán muy exigentes. El colombiano ha mejorado en la tercera semana, pero todavía le quedan dos etapas duros antes de llegar a la meta.

La etapa 19 será un reto para los corredores, con un ascenso de 9,8 km al 9,3 por ciento de desnivel y una altitud máxima de 2.233 metros. Además, habrá un ascenso de cinco kilómetros al 9,6 por ciento de desnivel antes de llegar a la línea de meta. Egan Bernal está actualmente en el puesto 11 de la clasificación general, a 9 minutos y 44 segundos de su compañero de filas.

En la etapa 18, el colombiano aguantó los ataques y el ritmo infernal, pero no pudo ganar. En la etapa 17, Einer Rubio y Egan Bernal se exprimieron al máximo, pero no lograron el triunfo. La concentración de la Selección Colombia para preparar el Mundial 2026 se llevó a cabo en Bogotá, donde Luis Díaz se unió a los jugadores.

La estrella colombiana ha sido un gran apoyo para la selección y ha ayudado a mejorar el rendimiento de los jugadores. En la clasificación general, Egan Bernal sigue firme en el puesto 11, pero todavía le quedan dos etapas duros antes de llegar a la meta





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Egan Bernal Giro De Italia Top-10 Etapa 19 Ascenso De 9 8 Km

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