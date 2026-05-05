Egan Bernal se prepara para el Giro de Italia 2026

El ciclista colombiano Egan Bernal comparte sus sensaciones y expectativas antes del inicio del Giro de Italia 2026, carrera que ya ganó en 2021. Analiza su estado de forma y el desafío que representa la competencia, destacando la importancia de su equipo Ineos.

El ciclista colombiano Egan Bernal ha compartido sus impresiones y expectativas a pocos días del inicio del Giro de Italia 2026, una carrera que ya ha conquistado en el pasado, específicamente en la temporada 2021.

Con 29 años de edad, Bernal se perfila como una pieza clave dentro del equipo Ineos para esta exigente ronda italiana, que comenzará este viernes 8 de mayo. En una conversación con Domestique, el campeón del Tour de Francia 2019 abordó su estado físico actual y sus posibilidades de éxito en el Giro.

Bernal enfatizó la diferencia sustancial entre el Giro de Italia y las competiciones más recientes en las que ha participado, como el Tour de los Alpes, donde obtuvo un meritorio segundo lugar, y la Lieja-Bastoña-Lieja, en la que finalizó en la quinta posición. Reconoció que estos resultados le brindan cierta confianza, pero insistió en que el Giro es una prueba de un calibre completamente diferente.

“Significa que estoy bien, pero el Giro es otra cosa. Me da algo de confianza, pero el Giro es el Giro. Son dos carreras distintas”, declaró el talentoso ciclista. Este año, Bernal logró revalidar su título en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo al inicio de la temporada, sin embargo, posteriormente se vio obligado a reducir su actividad competitiva debido a molestias físicas que alteraron su calendario.

Esta situación lo llevó a ausentarse de varias carreras importantes.

“He sufrido lesiones graves y rachas de mala suerte, y una carrera, sea buena o mala, no cambia la preparación para el gran objetivo. Incluso antes de que empezara la temporada, mi objetivo era el Giro, y sigue siendo así”, explicó Bernal con determinación. El corredor colombiano fue claro al expresar que no tenía expectativas predefinidas en las carreras recientes en las que ha participado, adoptando una actitud de preparación para cualquier escenario.

“Para ser sincero, no tenía ninguna expectativa, así que estaba preparado para todo, ya sea estar en el grupo de atrás o luchar por la clasificación general”, comentó en relación a su regreso en el Tour de los Alpes. Bernal detalló las dificultades que enfrentó para recuperar su forma física después de un período prolongado de inactividad.

“He estado muchos días sin montar en bici este año y he tenido mucho tiempo sin competir. En los seis meses anteriores, solo había competido tres días, así que cualquier cosa podía pasar”, añadió. A pesar de la falta de rodaje competitivo, Egan Bernal se siente respaldado por un equipo sólido y experimentado para afrontar el desafío del Giro.

El equipo Ineos que lo acompañará en esta aventura estará compuesto por Thymen Arensman, Filippo Ganna, Jack Haig, Magnus Sheffield, Embret Svestad-Bårdseng, Connor Swift y Ben Turner. La combinación de juventud y experiencia promete ser un factor clave en la estrategia del equipo. Bernal se muestra concentrado en su objetivo principal y confía en la capacidad de sus compañeros para brindarle el apoyo necesario en cada etapa de la carrera.

La preparación ha sido meticulosa y el equipo está listo para dar lo mejor de sí en la búsqueda del éxito. El Giro de Italia 2026 se presenta como una edición especialmente competitiva, con varios corredores de primer nivel aspirando a la victoria final.

El principal favorito para ganar la carrera es el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma, un ciclista con un palmarés impresionante que incluye dos títulos del Tour de Francia (2022 y 2023) y uno de la Vuelta a España (2025). Vingegaard se ha convertido en uno de los ciclistas más dominantes del pelotón internacional y su presencia en el Giro añade un elemento de emoción y expectación a la carrera.

Sin embargo, Egan Bernal no se amilana ante la competencia y se muestra decidido a luchar por el triunfo. El ciclista colombiano es consciente de que enfrentará un desafío formidable, pero confía en sus propias capacidades y en el apoyo de su equipo para superar los obstáculos y alcanzar sus metas.

La batalla por el maillot rosa promete ser intensa y emocionante, con duelos épicos en las montañas y contrarrelojes que pondrán a prueba la resistencia y la estrategia de los corredores. El Giro de Italia 2026 se anticipa como una de las carreras más memorables de la temporada, con un desenlace incierto que mantendrá a los aficionados en vilo hasta el último momento.

La experiencia de Bernal en el Giro, combinada con su talento y determinación, lo convierten en un contendiente serio para la victoria, a pesar de las dificultades que ha enfrentado en los últimos meses





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