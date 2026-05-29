Egan Bernal undécimo en Giro de Italia; Einer Rubio cerca de ganar etapa y Colombia define su suerte en Copa Sudamericana

Cobertura completa del ciclismo, fútbol y baloncesto: Egan Bernal se mantiene en el top 15 del Giro, Einer Rubio rozó la victoria de etapa y los clubes colombianos enfrentan desventaja en Copa Sudamericana. Además, Spurs obligan a juego 7 en NBA y Jhon Durán se reincorpora a Envigado.

Egan Bernal se ubica en la undécima posición de la clasificación general del Giro de Italia, a falta de tres jornadas para la conclusión de la corsa rosa.

La carrera ha alcanzado su fase decisiva y el ciclista colombiano, aunque fuera del podio, mantiene una presencia competitiva en un lote de favoritos que sigue liderado por el esloveno Tadej Pogačar. La etapa 19, disputada en terreno montañoso, volvió a ser dominada por los especialistas en alta montaña, donde Einer Rubio emergió como una de las figuras colombianas más activas.

Rubio, repetidamente protagonista en las fugas del día, rozó la victoria de etapa y declaró tras la meta: "Estoy más cerca, olor a triunfo", señal de que su rendimiento está al nivel para conseguir un triunfo en las etapas que restan. Mientras tanto, la transmisión de la totalidad del Giro de Italia 2026 para Colombia, organizada por RCN, ofrece cobertura en vivo desde el viernes 8 de mayo, con análisis y seguimiento minute-to-minute de cada etapa.

Paralelamente, el panorama del fútbol sudamericano está marcado por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana. Los clubes colombianos Independiente Medellín e Independiente Santa Fe disputan sus series, pero parten con desventaja en la tabla de posiciones del grupo A después de la jornada que incluyó el partido entre América de Cali y Macará.

Aunque ambos se clasificaron a los octavos de final, su rendimiento en la fase de grupos los coloca en una posición complicada para avanzar, ya que en el formato de play-offs el factor del marcador global y los goles de visitante pueden ser determinantes. En otro orden de ideas, el espacio de conversación futbolera dirigido por Hernán Peláez y Martín De Francisco se ha consolidado como un referente de análisis táctico y memoria histórica del fútbol, combinando resultados en directo, revisión de archivos, anécdotas y un tono humorístico que conecta con la audiencia.

En baloncesto, los San Antonio Spurs forzaron un séptimo juego en la final de la Conferencia Oeste de la NBA tras empatar la serie frente a Oklahoma City Thunder, estableciendo un desenlace de alta tensión para definir al finalista de la conferencia. Finalmente, el delantero colombiano Jhon Durán, actualmente en la prelista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, regresó a su país para incorporarse a los entrenamientos con Envigado FC, gesto que fue bien recibido por la afición y que demuestra su vínculo con sus orígenes deportivos





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