Eimy Suárez lidera la ley de sometimiento para reemplazar la paz total en Colombia

La representante Eimy Suárez coordina el proyecto legislativo que busca sustituir la política de Paz Total por un modelo de sometimiento con beneficios judiciales condicionados para criminales.

La representante Eimy Suárez asume un desafío legislativo de alta complejidad en el Congreso colombiano al coordinar la ponencia de la ley de sometimiento. Esta iniciativa busca reemplazar el esquema anterior de la paz total mediante un modelo donde los criminales pueden acceder a beneficios condicionados si cumplen requisitos estrictos. El proyecto es impulsado por el Gobierno Nacional bajo la coordinación del viceministro Abelardo de la Espriella, quien diseña esta estrategia para enfrentar la criminalidad con herramientas legales más robustas.

Dinámica legislativa y plazos clave

La representante Eimy Suárez asegura que la tramitación del proyecto ha contado con una participación activa y constructiva por parte de las diferentes bancadas. Se han radicado más de 300 proposiciones para modificar el texto inicial, lo que ha generado cambios significativos en la propuesta original. La senadora Isabel Zuleta y el senador Ariel Ávila, entre otros, han planteado modificaciones que ya han sido incorporadas parcialmente al debate.

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El marco temporal para la aprobación es altamente restrictivo y representa un desafío logístico y político. La fecha límite establecida para la vigencia del marco general vence el 4 de noviembre. Si el proyecto no se aprueba antes de esa fecha, no necesariamente se descarta su futuro, pero sí se generaría un vacío jurídico crítico. Este vacío afectaría directamente las facultades especiales contempladas en la Ley 418, las cuales no han sido prorrogadas y perderían su vigencia inmediatamente.

Eimy Suárez enfatiza la urgencia de mantener este marco jurídico, dado que la criminalidad no detiene sus actividades ni espera los tiempos del Legislativo. La legisladora considera que es una responsabilidad del Estado y del Congreso evitar que el Gobierno quede sin herramientas legales efectivas. Mantener estas facultades es esencial para que las autoridades puedan enfrentar la violencia de manera estructurada y legal.

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Estructura del sometimiento y reducción de penas

El núcleo de la propuesta de Eimy Suárez y el Gobierno Nacional establece que el Estado no negociará la ley con los criminales, sino que unilateramente definirá las condiciones para su sometimiento. El objetivo es facilitar el tránsito a la legalidad mediante beneficios que están sujetos a control estricto, rechazando cualquier forma de negociación que implique impunidad. Esta estrategia pretende dar un golpe contundente a las economías ilícitas que financian la violencia y el terrorismo en el país.

El proceso de sometimiento se divide en dos fases claras diferenciadas por sus competencias. La primera fase es administrativa y está liderada por el Gobierno Nacional, mientras que la segunda es judicial y corresponde a las autoridades competentes. Los jueces tienen la autoridad exclusiva para decidir las consecuencias penales de los delitos y determinar qué beneficios proceden según la ley. Esta separación busca garantizar la independencia judicial y la aplicación justa de la norma.

Una de las cláusulas más estrictas del proyecto establece un mínimo de 10 años de pena para los responsables en el reclutamiento de menores. Para quienes hayan ejercido funciones de mando en esta actividad, la rebaja de pena máxima sería del 10 %. En contraste, aquellos que no hayan ejercido dichas funciones podrán acceder a una reducción del 30 %. Este mecanismo incentiva el cese inmediato del reclutamiento y la identificación de menores.

Cláusulas protectoras y infraestructura carcelaria

Eimy Suárez destaca que el sometimiento no puede convertirse en una oportunidad para seguir reclutando menores ni para desconocer su condición de víctimas. Este punto representa una corrección importante frente a los fracasos observados en la política de paz total, la cual carecía de líneas rojas claras durante los diálogos. Desde el inicio del nuevo proyecto, se exige que las organizaciones que voluntariamente se sometan identifiquen y entreguen a todos los menores reclutados.

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Existe una claridad necesaria sobre la infraestructura de reclusión propuesta, desmintiendo rumores sobre la creación de tribunales especiales. La ley contempla distintos tipos de reclusión destinados a casos específicos. Por ejemplo, los centros de arraigo transitorio están previstos exclusivamente para las medidas de aseguramiento. Por otro lado, las colonias agrícolas y las cárceles productivas corresponden a la ejecución de penas, diferenciando claramente la fase procesal de la fase condenatoria.

Contexto político y desafíos en Norte de Santander

La llegada de Eimy Suárez al Congreso no ha estado exenta de polémica, especialmente tras intentos de vincularla con la condena de su padre, Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta. La representante se desligó de ese caso al afirmar que tiene su propio camino político y profesional. Además, ha criticado declaraciones del senador Gustavo Ramelli, señalando diferencias significativas entre sus posturas y el proyecto oficial, como la falta de creación de tribunales adicionales.

El ministro Iván Cancino ha sido destacado por su compromiso con las dos carteras que asume, liderando activamente el frente de seguridad. La propuesta es complementaria a nuevas herramientas de seguridad que buscan fortalecer la persecución de bienes y fuentes de financiación de grupos terroristas. También se contempla la sanción relacionada con el uso criminal de drones, integrando múltiples estrategias legales.

La situación en el Norte de Santander refleja años de abandono estatal, donde los mandatarios locales han reclamado que el Gobierno Nacional los dejó solos. A pesar de las crisis, se argumenta que la gestión local también debe responder ante los hechos. No basta con reaccionar ante cada crisis; el Estado debe anticiparse a los fenómenos de violencia. La aprobación de esta ley busca establecer un orden jurídico que prevenga estas dinámicas de colapso institucional en las regiones más afectadas por el conflicto armado.