La etapa 19 del Giro de Italia fue muy intensa en la montaña, con ataques constantes y un ascenso al final que puso a prueba la resistencia de los corredores. Sepp Kuss dio el golpe y se quedó con la victoria, mientras que Einer Rubio se quedó con el segundo lugar.

Einer Rubio y Egan Bernal brillaron en la etapa 19 del Giro de Italia, mientras que Sepp Kuss dio el golpe y se quedó con la victoria.

La etapa fue muy intensa en la montaña, con ataques constantes y un ascenso al final que puso a prueba la resistencia de los corredores. El grupo de favoritos probaron sus fuerzas en la montaña, mientras que el Visma apretaba el ritmo para bajar las diferencias. El colombiano Einer Rubio se unificó con el italiano Giulio Ciccone para disputar los puntos de la montaña, pero finalmente fue superado por Ciccone.

A pesar de esto, Rubio se mantuvo firme y cruzó de segundo en la clasificación de la montaña. El premio especial de montaña se lo llevó Ciccone, quien puntuaba para sacarle ventaja a Jonas Vingegaard en la clasificación de la montaña. En el descenso, Ciccone atacó en solitario y se fue en cabeza para encarar el último premio de la etapa.

Sepp Kuss se unió a él y juntos se fueron en cabeza para encarar el último premio de la etapa. Finalmente, Kuss se impuso y se quedó con la victoria, mientras que Rubio se quedó con el segundo lugar. La etapa fue muy intensa y puso a prueba la resistencia de los corredores. Los colombianos Einer Rubio y Egan Bernal brillaron en la montaña, pero finalmente no pudieron superar a los corredores del Visma





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