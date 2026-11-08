Eisenkot designado para formar gobierno en Israel con apoyo árabe y apertura a Netanyahu

Gadi Eisenkot tiene 28 días para liderar el nuevo ejecutivo israelí. Busca alianzas con fuerzas árabes y mantiene abierto el diálogo con Benjamin Netanyahu para una coalición de unidad nacional.

Gadi Eisenkot fue designado este domingo con la tarea oficial de formar el nuevo Gobierno de Israel, tras recibir el respaldo del presidente Isaac Herzog. El líder del bloque opositor expresó su disposición a incluir al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, y a su aliado Bezalel Smotrich del Partido Sionista Religioso, siempre que él asuma la dirección de la coalición. Eisenkot afirmó que no存在 razón para rechazar un gobierno bajo su liderazgo si los partidos del Likud y del bloque religioso creen realmente en la unidad nacional.

La decisión de Herzog y el contexto político

Isaac Herzog encargó esta misión al principal líder opositor tras considerar que Israel enfrenta una nueva realidad política influenciada por las recientes elecciones en Estados Unidos. El presidente israelí, cuya figura es principalmente ceremonial, tiene la autoridad legal para invitar al candidato con mayor factibilidad de formar gobierno. Esta decisión se basa en las consultas parlamentarias donde sesenta y siete legisladores apoyaron a Eisenkot, frente a los cuarenta y seis de Netanyahu y siete abstenciones. Herzog señaló que los vetos mutuos entre bloques hacen difícil determinar con claridad absoluta quién tiene la capacidad de gobernar.

Also read Isaac Herzog encarga a Gadi Eisenkot formar gobierno en Israel tras elecciones

El mandatario destacó que su autoridad le permite actuar de manera directa y rápida para resolver la situación, a pesar de la aparente claridad numérica de los resultados. La tradición establece que el mandato se concede a la persona recomendada por la mayor cantidad de miembros del Parlamento, aunque la ley actual reconoce la complejidad de las alianzas posibles. Herzog buscó determinar el asunto de forma expedita para evitar un bloqueo prolongado en la política israelí.

Desafíos y apoyo de las formaciones árabes

Eisenkot cuenta con el respaldo crucial de las dos principales formaciones políticas árabes, que lograron un avance significativo al obtener diecinueve curules en las últimas elecciones. Mansur Abás, líder del partido Raam, declaró tras reunirse con el presidente que harían todo lo posible para apartar del poder al gobierno de Benjamin Netanyahu. Este apoyo representa un giro importante, ya que históricamente ha existido una fuerte resistencia entre los líderes judíos del bloque anti-Netanyahu a colaborar con partidos árabes.

Advertisement

La sociedad israelí sigue traumatizada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Aceptar el apoyo de los ciudadanos árabes de Israel, que representan aproximadamente el veinte por ciento de la población, podría provocar el rechazo de una parte significativa del electorado judío. Esta dinámica social complica la tarea de Eisenkot, quien debe construir una mayoría estable sin fracturar su bloque opositor principal.

Pérdida de apoyos de Netanyahu y plazo legal

Benjamín Netanyahu enfrenta un grave obstáculo tras perder el apoyo del partido Judaísmo Unido de la Torá (JUT), formación ultraortodoxa que lo respaldaba durante tres décadas. Sus siete diputados se abstuvieron debido a las tensiones por el servicio militar obligatorio para estudiantes religiosos, una postura que se opone a los partidos ultraortodoxos. Esta deserción reduce considerablemente las posibilidades de Netanyahu de recibir el mandato para formar gobierno.

Eisenkot dispone de veintiocho días para intentar constituir el nuevo ejecutivo, un plazo que puede ampliarse por catorce días adicionales si es necesario. En caso de que fracase en este intento, la tarea se asignará a otra persona y, si el bloqueo político persiste, se convocarán nuevas elecciones generales. La presión del tiempo añade urgencia a las negociaciones para definir la composición del gabinete ministerial.

Fracturas internas y acusaciones de fraude

Aunque el bloque anti-Netanyahu parte como favorito, varias figuras clave se oponen a cualquier alianza con los partidos árabes. Avigdor Lieberman, un pilar del bloque opositor, rechaza explícitamente esta opción, lo que complica la estrategia de Eisenkot. Una alternativa teórica sería un gobierno minoritario apoyado indirectamente por votos árabes, pero la resistencia interna es fuerte. Netanyahu ha atacado repetidamente a las formaciones árabes, acusándolas de ser partidarias del terrorismo y de querer islamizar el país.

Advertisement

El primer ministro también ha mantenido acusaciones de fraude electoral masivo, alegando que los partidos árabes compraron votos con fondos procedentes de Catar. Las autoridades electorales han negado cualquier irregularidad, y la oposición acusa a Netanyahu de intentar desacreditar la votación para aferrarse al poder. Tanto los partidos árabes como Catar han rechazado firmemente estas acusaciones. Mientras tanto, se especula que Herzog trabaja en bastidores para formar un gobierno de unidad nacional que excluya a las formaciones árabes y ultraortodoxas, una posibilidad también contemplada por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen.