Gadi Eisenkot finalizó conversaciones con el Likud tras la propuesta de rotación de Benjamin Netanyahu, buscando respaldo árab para un nuevo gobierno antes del 6 de diciembre.

El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, anunció el viernes 27 de noviembre que ha puesto fin a las negociaciones con el partido Likud para conformar un gobierno de unidad en Israel. Este movimiento ocurre en medio de informes que sugieren que el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, estaría dispuesto a ofrecer un acuerdo de rotación en el Gobierno a Eisenkot. Según informaron medios locales israelíes, la propuesta habría sido transmitida a través de canales extraoficiales.

Propuesta de rotación genera divisiones internas

La emisora pública israelí Kan informó que la oferta de rotación fue enviada mediante vías no oficiales, una maniobra que permitiría al Likud, partido de Netanyahu y formación más votada en las últimas elecciones, desmentir públicamente la información. Dicha posibilidad de establecer un acuerdo de rotación habría generado divisiones internas significativas dentro del seno del partido gobernante. Esta estrategia busca preservar el anonimato político mientras se evalúan las reacciones de los posibles socios.

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Liberman denuncia estratagema política de Netanyahu

El líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, advirtió sobre la posibilidad de que Netanyahu ofrezca a Eisenkot un acuerdo para alternarse en el cargo de primer ministro. Liberman escribió en sus redes sociales que esto podría ser una estratagema para obstaculizar la formación de un nuevo Gobierno. El dirigente político consideró que Netanyahu estaría buscando una justificación para convocar nuevamente a elecciones, prolongando las negociaciones hasta el último momento para luego romperlas.

Eisenkot avanza con fuerzas opositoras antes de la fecha límite

Eisenkot expresó su intención de avanzar en las negociaciones con las formaciones políticas opositoras a Netanyahu antes de que expire el plazo concedido por el presidente israelí, Isaac Herzog, el próximo 6 de diciembre. El líder de Yashar enfrenta un complejo escenario político debido a las diferencias existentes entre los partidos cuyo respaldo necesita para conformar una nueva administración. Esta ruta alternativa representa un cambio estratégico frente al colapso de las conversaciones con el Likud.

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Obstáculos críticos para la coalición de Gobierno

Eisenkot necesita el respaldo de los 19 escaños de los partidos árabes para avanzar en la conformación de una coalición de Gobierno. No obstante, estas formaciones rechazan integrar una administración junto a algunos de los partidos con los que el líder de Yashar ya alcanzó un principio de acuerdo. Entre ellos se encuentran el Partido Demócrata, liderado por Yair Golan, y Yisrael Beitenu, encabezado por Avigdor Liberman, lo que complica la alineación política.

Las diferencias entre estas fuerzas políticas dificultan seriamente las negociaciones de Eisenkot, quien deberá buscar un acuerdo antes del vencimiento del plazo establecido por el presidente israelí. La incapacidad de reconciliar estas posturas podría dejar al país sin una administración clara antes de la fecha límite impuesta por el jefe del Estado, aumentando la incertidumbre en el panorama político israelí.