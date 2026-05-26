EITI advierte retos de Colombia en transparencia minera y pide acelerar datos sobre beneficiarios finales

La transparencia en las industrias extractivas se ha convertido en uno de los principales indicadores para medir la gobernanza de los países productores de petróleo, gas y minerales. En medio de un escenario global marcado por mayores exigencias ambientales, controles contra la corrupción y trazabilidad de las cadenas de suministro, Colombia ha logrado consolidar avances relevantes, aunque todavía enfrenta retos estructurales en materia de información y formalización minera.

La transparencia en las industrias extractivas se ha convertido en uno de los principales indicadores para medir la gobernanza de los países productores de petróleo, gas y minerales .

En medio de un escenario global marcado por mayores exigencias ambientales, controles contra la corrupción y trazabilidad de las cadenas de suministro, Colombia ha logrado consolidar avances relevantes, aunque todavía enfrenta retos estructurales en materia de información y formalización minera. Así lo asegura Emanuel Aguilar, oficial para América Latina y el Caribe del Secretariado Internacional de EITI, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas





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