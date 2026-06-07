Ejercicio de vulnerabilidad revela fallas en seguridad del hospital donde estuvo Miguel Uribe Turbay

Un informe controlado realizado por la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa demostró que fue posible introducir elementos prohibidos y sobrevolar con drones el hospital sin ser detectados, evidenciando debilidades en los protocolos de protección a pesar de la presencia de autoridades. El documento fue entregado a instancias internacionales y a la representación de víctimas.

Jefrín Garavito , director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, reveló que se realizaron sobrevuelos con drones en las inmediaciones del hospital sin ser detectados, y que investigadores lograron introducir elementos prohibidos como parte de un ejercicio controlado de vulnerabilidad.

Según explicó, todas las actividades fueron documentadas y los resultados entregados en un informe a instancias internacionales y a la representación de víctimas. El funcionario destacó que el análisis identificó fallas en los protocolos de seguridad a pesar de la presencia de policía, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Inteligencia, y señaló que antes del atentado existían solicitudes para reforzar la protección que no se implementaron.

Garavito subrayó que el esquema de seguridad era insuficiente y que se esperaba un refuerzo mayor hallazgos fueron presentados ante las autoridades correspondientes. En otras noticias, las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, un hecho de alta gravedad. Un incendio en la parte externa del estadio Romelio Martínez dejó pérdidas superiores a 500 millones de pesos.

En Pereira, tres jóvenes están bajo estricta vigilancia médica tras severas complicaciones por sobredosis de 'tusibí' en menos de 48 horas, lo que alertó a las entidades de salud por riesgos vasculares. Un experto considera imposible que haya elecciones en Venezuela a corto plazo, mientras se analizan coincidencias entre el caso de Kevin Santiago Ángel y otras muertes. Se propone un cambio de hora en Colombia para evitar apagones por El Niño.

Se cumple un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Un doctor en biología cuestiona las condiciones del caimán llanero tras declaraciones sobre hambre y canibalismo. El CNE informó que las campañas podrán tener dos testigos por mesa en la segunda vuelta, y se dieron detalles sobre los movimientos de Juan Daniel Oviedo tras hablar con el presidente Gustavo Petro





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