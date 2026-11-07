Ejercicio Vanguardia del Sur 2027 une a 800 militares en Colombia

Colombia y Estados Unidos iniciaron la operación militar conjunta en la Base Tolemaida con 800 efectivos. El entrenamiento busca combatir narcotráfico y mejorar la seguridad regional desde el 2 de noviembre.

La Base Militar de Tolemaida, ubicada en el departamento del Meta en Colombia, alberga actualmente una importante maniobra estratégica que busca consolidar la alianza defensiva entre Bogotá y Washington. Este escenario es el punto de partida para el ejercicio Vanguardia del Sur 2027, una iniciativa de entrenamiento conjunto que involucra a fuerzas militares de ambos países para potenciar sus capacidades operativas frente a las amenazas de seguridad que afectan la estabilidad de la región sudamericana.

Detalles Técnicos y Participantes del Ejercicio

La operación Vanguardia del Sur 2027 se inauguró oficialmente el 2 de noviembre y está programada para prolongarse hasta mediados del mes en curso. Este despliegue massivo cuenta con la participación de aproximadamente 800 militares en total, una cifra que refleja la significancia de la cooperación bilateral. La fuerza conjunta está integrada por más de 400 integrantes del Ejército Nacional de Colombia y alrededor de 350 militares procedentes de Estados Unidos, quienes comparten espacio y tareas en un entorno diseñado para simular conflictos reales.

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Durante las jornadas de entrenamiento, los uniformados desarrollan prácticas intensivas enfocadas en el combate en selva, una habilidad crítica dada la geografía del país. Además, dedican tiempo al desminado y a la adquisición de técnicas especializadas para contrarrestar las amenazas de francotiradores. Estos módulos tácticos se complementan con ejercicios dedicados a la seguridad terrestre y marítima, asegurando que las tropas estén preparadas para proteger las fronteras y las vías de navegación estratégicas ante posibles intrusiones o actividades ilícitas.

Posiciones de los Comandos Militares y Objetivos Estratégicos

El programa de entrenamiento militar Vanguardia del Sur 2027 recibe el patrocinio oficial del Comando Sur de Estados Unidos, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés como SOUTHCOM. La dirección operativa de las actividades recae en el Comando del Ejército estadounidense para el Hemisferio Occidental, abreviado como USAWHC. Esta estructura de mando garantiza que los estándares y protocolos utilizados estén alineados con las doctrinas de defensa de ambas naciones, facilitando una interoperabilidad efectiva durante las maniobras.

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Según lo informado por la publicación Diálogo Américas, que funciona como la revista oficial del Comando Sur, el objetivo central del entrenamiento es fortalecer la cooperación regional y mejorar la preparación táctica de las fuerzas participantes. Los comandantes han identificado específicamente a las redes de narcotráfico como una de las amenazas más urgentes que requieren una respuesta coordinada. La mejora en la coordinación de las fuerzas de ambos países se presenta como la herramienta principal para desarticular estas estructuras criminales y proteger la soberanía nacional.

Impacto en la Cooperación Binacional y Próximos Pasos

Antes del inicio formal de la fase principal de ejercicios, el 30 de octubre, las tropas estadounidenses y colombianas llevaron a cabo un simulacro de evacuación aeromédica de gran envergadura. Esta práctica conectó la Base Militar de Tolemaida con la Escuela de Caballería en Bogotá, recreando un escenario de emergencia crítica. Los militares representaron ser heridos por minas antipersona en el terreno, lo que permitió a los equipos de sanidad de ambas tropas practicar la atención inmediata de los lesionados y su posterior evacuación aérea.

Este ejercicio no es una novedad en la historia de la defensa colombiana. Anteriormente, en noviembre de 2022, la Base Militar de Tolemaida fue la sede de la edición anterior del programa, identificada como Vanguardia del Sur 2023. En aquella ocasión, los soldados de ambos países participaron en prácticas de manejo de armas, maniobras tácticas complejas y operaciones prolongadas en la selva, sentando un precedente de colaboración técnica que se ha mantenido vigente. La nueva edición se desarrolla en el marco de la cooperación histórica en seguridad que mantiene Colombia con Estados Unidos, dos países que mantienen relaciones diplomáticas formales desde hace más de 200 años.