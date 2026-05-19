Ejército asegura abastecimiento de gas natural y previene apagón durante mantenimiento anual de terminal de regasificación

El Gobierno, a través del proyecto de resolución, busca proteger la atención de la demanda esencial de gas natural y minimizar riesgos sobre la prestación del servicio eléctrico durante el mantenimiento programado de la planta SPEC LNG de Cartagena.

El Gobierno anunció medidas preventivas para asegurar el abastecimiento de gas natural y evitar afectaciones en el servicio de energía eléctrica durante el mantenimiento anual de la terminal de regasificación de Cartagena.

El Gobierno publicó para comentarios un proyecto de resolución con medidas especiales para garantizar el suministro de gas y energía durante el mantenimiento de la planta SPEC LNG de Cartagena. El proyecto de resolución establece un conjunto de acciones operativas y regulatorias dirigidas a los agentes del mercado de gas y energía eléctrica.

Entre las principales disposiciones se encuentran medidas transitorias para garantizar la atención de la demanda esencial de gas natural, lineamientos de coordinación entre los sectores gasífero y eléctrico, y mecanismos para fortalecer la seguridad energética del país. La resolución también fija obligaciones específicas para productores, comercializadores, distribuidores, transportadores y operadores del sistema, quienes deberán entregar información técnica y balances de oferta y demanda antes del inicio de las labores de mantenimiento.

El objetivo es anticiparse al impacto que pueda generar la salida temporal de operación de la infraestructura, la seguridad energética del país no se improvisa. Ello incluye medidas para garantizar que las plantas térmicas que respaldan la demanda eléctrica en El Caribe puedan seguir abasteciendo con combustible en caso de restricciones durante los días de mantenimiento. Bajo qué medidas se enfrentarán los colombianos y qué beneficios obtendrán en el caso de que no hay restricciones





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