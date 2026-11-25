El Ejército Nacional interceptó a dos presuntos extorsionistas de la facción Calarcá en Angostura, Antioquia. La operación reveló armas, explosivos y pruebas del crimen organizado en la zona.

El Ejército Nacional de Colombia realizó una importante operación de seguridad en la zona rural del municipio de Angostura, ubicado en el Norte de Antioquia. Las fuerzas militares lograron la captura en flagrancia de dos presuntos miembros de la Estructura 36, específicamente de su facción denominada Calarcá. Este éxito operativo se ejecutó mediante una coordinación estratégica entre tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 y la Grupo de Apoyo y Apoyo Logístico de la Policía (Gaula).

Identidad de los capturados y roles criminales

Los individuos interceptados por las autoridades fueron identificados por sus alias, Braderson y Jairo, quienes se encontraban en posesión de armamento y dispositivos explosivos al momento de su detención. Según el reporte oficial emitido por la Séptima División del Ejército, alias Braderson ocupa el cargo de cabecilla de comisión dentro de esta organización ilegal. Por su parte, alias Jario cumplía las funciones de hombre de seguridad para el cabecilla, asegurando la protección del líder dentro de la célula criminal.

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Las autoridades militares atribuyen a estos sujetos una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años para Braderson y cuatro años para Jario dentro de la estructura armada. Se les considera integrantes de los Grupos Armados Organizados residuales (GAO-r), los cuales operan en la región con el propósito de controlar territorios y generar ingresos mediante la ilegalidad. La captura en el acto de cometer el delito permite a la justicia proceder con pruebas más contundentes sobre su participación en actividades delictivas.

Incautación de armas y evidencia de extorsión

Durante la operacion, el Ejército incautó un arsenal significativo que incluye un fusil, una pistola, dos celulares y un equipo de binoculares. Asimismo, se decomisaron ciento cincuenta y siete (157) cartuchos de diferentes calibres, elementos esenciales para la operación de armas de fuego. La fuerza pública también aseguró una motocicleta utilizada para la movilidad de los delincuentes y dos dispositivos explosivos improvisados hallados en el lugar.

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Más allá del armamento, las autoridades aseguran que los capturados portaban información detallada sobre las actividades extorsivas que realizaban en esta subregión antioqueña. Esta evidencia documenta cómo los extorsionadores dirigían sus operaciones contra mineros, ganaderos y comerciantes en los municipios del Norte y el Nordeste de Antioquia. La información recuperada es clave para desarticular la red de cobros ilegales que afecta la economía local.

Impacto en la seguridad regional y contexto histórico

La Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, afirmó que este operativo debilita directamente las capacidades logísticas y delincuenciales de la Estructura 36. La institución sostiene que la acción afecta el componente armado de la facción Calarcá y reduce las acciones de intimidación hacia la población civil. Esta medida reafirma el compromiso de las fuerzas militares con la protección de los sectores vulnerables en una zona que ha sido históricamente escenario de violencia.

Angostura ha estado en el centro de la atención mediática por hechos de inseguridad recientes en las últimas semanas. A comienzos de noviembre, hombres armados retuvieron a un menor de 16 años y lo balearon en la zona rural, un hecho que generó profunda preocupación en la comunidad. El 21 de noviembre, el Ejército también reportó el hallazgo de un depósito ilegal de explosivos adaptados para drones, atribuidos a esta misma estructura, lo que subraya la persistencia de la amenaza.

Situación judicial y próximos pasos

El balance oficial de la operación fue divulgado por la Séptima División a través de sus redes sociales, acompañando el anuncio con fotografías y un video que muestran los resultados de la intervención. Aunque se confirma la detención de los sospechosos, el reporte no detalla aún su situación judicial formal. Los señalamientos contra alias Braderson y alias Jairo corresponden a la versión institucional y deberán ser resueltos por el sistema de justicia colombiano para determinar su responsabilidad penal.