Fuerzas militares detienen a alias 11, líder de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario del Clan del Golfo en El Bagre, durante operativo en Las Negritas.

El Ejército Nacional de Colombia confirmó la captura de un sujeto identificado como alias 11 en el corregimiento de Las Negritas, ubicado en el municipio de El Bagre, departamento de Antioquia. Esta operación, realizada por personal de la Séptima División, tiene como objetivo principal desarticular la estructura criminal conocida como Clan del Golfo en la región del Bajo Cauca antioqueño.

La autoridad militar señala a este detenido como el presunto cabecilla de zona correspondiente a la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario. Según el reporte oficial, este grupo armado ejerce su influencia principalmente en el corregimiento de Puerto López, una zona estratégica dentro del territorio municipal que ha sido foco de tensión por la presencia de organizaciones armadas ilegales.

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Detalles operativos y elementos incautados

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados realizaban labores de control en un puesto de seguridad instalado en la vereda de Las Negritas. Durante la intervención, las fuerzas del orden lograron asegurar materiales bélicos y herramientas de gestión criminal. Se incautó específicamente una pistola, ochenta y cinco (85) cartuchos de calibre 9 milímetros, dos proveedores de munición y una agenda personal.

Las autoridades indicaron que la agenda confiscada contiene información relacionada con actividades delictivas, aunque no se revelaron públicamente los nombres o anotaciones que figuran en dicho documento. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el detenido desempeñaba funciones administrativas y de mando dentro de la organización, facilitando la logística de sus operaciones en el sector.

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Roles criminales y trayectoria del sospechoso

De acuerdo con la información difundida por la Séptima División, alias 11 tendría una trayectoria de diez años dentro del grupo armado organizado. Se le atribuye un posible papel de mando encargado de orientar graves delitos como secuestros, extorsiones, constreñimiento y homicidios en la zona de influencia de Puerto López.

Es fundamental destacar que estas atribuciones son señalamientos de las autoridades y no constituyen condenas judiciales firmes. El comunicado no identifica víctimas concretas ni menciona expedientes penales específicos relacionados con cada una de las conductas descritas, manteniendo la condición de presunto responsable hasta que el sistema de justicia determine su culpabilidad.

Unidades militares y antecedentes recientes

La operación contó con la participación directa de soldados del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, adscrito a la Brigada 11. Asimismo, recibió apoyo logístico del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 7 y contó con la coordinación estratégica del Gaula de la Policía Nacional para asegurar el éxito del operativo en terreno.

Este hecho se enmarca en un contexto de seguridad complejo en El Bagre. El 18 de octubre, se informó sobre la captura de otro presunto militar del Clan, alias Andrés, vinculado a la subestructura Uldar Cardona Rueda. Anteriormente, en septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre los riesgos para habitantes de El Bagre, Puerto López y Puerto Claver, señalando confrontaciones, uso de drones con explosivos y cobros de extorsión asociados a la producción de oro.