Ejército colombiano investiga ingreso militar a vivienda en Ituango

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional abre investigación disciplinaria tras la denuncia de la comunidad Nutabe de Orobajo en Ituango, por daños y sustracción en propiedad privada.

La comunidad indígena Nutabe de Orobajo, localizada en el municipio antioqueño de Ituango, ha reportado formalmente una presunta vulneración de derechos por parte de efectivos del Ejército Nacional. Soldados habrían ingresado sin autorización a una vivienda particular el pasado 4 de noviembre, generando daños materiales significativos y sustrayendo bienes personales de sus moradores.

Mecánica de la incursión y daños reportados

Los hechos ocurrieron cuando la familia no residía en el inmueble, momento aprovechado por los uniformados para entrar derribando las puertas de la casa. Los miembros del Batallón de Infantería número 10 Coronel Atanasio Girardot establecieron un campamento en el interior, comportándose como si realizaran un allanamiento legal, aunque carecían de las órdenes correspondientes para esa acción específica.

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Según el testimonio de los afectados, la incursión provocó la destrucción deliberada de electrodomésticos y mobiliario. Se reporta que un televisor y un colchón fueron dañados durante la estancia de los militares en la propiedad. Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian el desorden, con ropa y objetos personales esparcidos por el suelo.

Además de los daños estructurales y de mobiliario, la familia denunció el hurto de dinero en efectivo, un reloj y una estufa. Los soldados registraron las pertenencias privadas e incluso utilizaron el patio delantero de la vivienda para cocinar, lo cual intensifica la gravedad de la invasión no solicitada por parte de la institución castrense.

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Posición de la Fuerza Pública y autoridades

La Cuarta Brigada del Ejército, dependiente de la Séptima División, confirmó en un comunicado oficial que tiene conocimiento de los señalamientos formulados por la comunidad sobre el presunto ingreso no autorizado a una vivienda rural en Ituango. La institución militar ha declarado una postura de intolerancia frente a conductas que contradicen sus principios éticos e institucionales.

Ante la gravedad de las acusaciones, el comando militar dispuso adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes de inmediato. Asimismo, ha puesto los hechos en conocimiento de las demás autoridades competentes para esclarecer las circunstancias exactas y determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan a los involucrados.

Por su parte, la Personería Municipal de Ituango ha iniciado los procedimientos legales necesarios para investigar la denuncia. La entidad busca determinar las responsabilidades a las que haya lugar, asegurando que el proceso judicial y administrativo se ejecute con total transparencia y rigor legal para proteger a los afectados.

Impacto en el territorio indígena y próximos pasos

Los líderes indígenas han condenado firmemente estos actos, califícalos como una violación grave del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos. La Constitución colombiana otorga protección especial a las comunidades étnicas, por lo que cualquier actuación de la Fuerza Pública dentro de resguardos indígenas debe coordinarse previamente con las autoridades propias de la comunidad.

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El cabildo indígena ha exigido el respeto absoluto a la autonomía de su territorio y la tranquilidad de las familias que habitan en Orobajo. Advertir que estas acciones indiscriminadas ponen en riesgo la integridad física y moral de la población civil, especialmente en una zona con presencia histórica de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y legales, la comunidad nutabe ha lanzado un llamado urgente a las autoridades nacionales. Solicitan que se garantice el respeto por su territorio y sus derechos fundamentales, asegurando que los hechos denunciados no queden impunes y que se tomen medidas preventivas para futuras intrusiones no autorizadas en sus hogares.