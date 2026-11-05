Ejército Colombiano Rescata Menores y Desarticula Red del Clan del Golfo en Rionegro

La Cuarta Brigada del Ejército rescata dos menores y incauta armas y droga en Rionegro, Oriente antioqueño, golpeando la estructura del Clan del Golfo y poniendo fin a secuestros.

La Cuarta Brigada del Ejército Colombiano logró un éxito significativo en la zona rural de Rionegro, ubicada en el Oriente antioqueño, mediante la ejecución de un operativo militar especializado contra la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo. Esta intervención armada no solo permitió la liberación segura de dos menores de edad que se encontraban bajo control del grupo ilegal, sino que también derivó en la incautación de un arsenal considerable de armamento bélico y el decomiso de varias kilogramadas de sustancias estupefacientes destinadas a la venta al público. La acción fue llevada a cabo específicamente en la vereda El Carmín, un enclave rural que históricamente ha servido como zona de operaciones para esta organización criminal.

Desarticulación Operativa y Arsenales Incautados

El operativo se focalizó en desmantelar las capacidades logísticas y de fuego de la banda, resultando en la captura de un conjunto variado de armas de fuego que demostraba la sofisticación de la estructura criminal. Las autoridades decomisaron un total de doce armas de fuego, detalladas como cinco revólveres, seis pistolas y una subametralladora Mini Uzi, herramientas esenciales para la imposición del poder territorial. Adicionalmente, se hallaron insumos críticos para el mantenimiento del fuego, incluyendo cinco proveedores calibre 9 milímetros, dos calibre 5,56, tres diseñados específicamente para la Mini Uzi y uno para fusil, junto con un silenciador y 192 cartuchos de diferentes calibres.

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Cosecha de Estupefacientes y Control Territorial

Junto con el armamento, los militares aseguraron una gran cantidad de drogas que revelaban la escala de la distribución ilegal en la región. Se incautaron 30 kilogramos de marihuana, los cuales estaban empacados en 30.000 dosis individuales listas para su venta en las calles. Asimismo, se decomisaron más de cinco kilogramos de pasta de base de coca y 2,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sustancias de alto tráfico en el mercado negro antioqueño. La intervención también detectó varias dosis de drogas sintéticas, conocidas localmente como tusi, que ya se encontraban organizadas y preparadas para ser distribuidas en las diversas plazas de vicio controladas por la banda en el Oriente antioqueño.

Protección de Menores y Contexto de Secuestro

El componente más humano y delicado de la operación fue el rescate de dos adolescentes, acciones que han sido calificadas como un avance crucial en la protección de derechos fundamentales. Uno de los menores recuperados es una adolescente que había sido víctima de secuestro en el municipio de Marinilla hace tres meses, un hecho que motivó a su familia a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. El otro menor de edad estaba siendo sometido a un proceso activo de reclutamiento forzoso por parte de los integrantes del grupo armado, evidenciando la práctica alarmante de instrumentalización infantil.

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Evidencia Económica y Consecuencias Legales

La fuerza militar también aseguró elementos clave para la investigación judicial y financiera de la organización, incautando seis teléfonos celulares, dos motocicletas utilizadas para la logística de transporte y varios libros contables. Estos registros documentaban todos los movimientos económicos de la organización criminal, proporcionando a la Fiscalía las herramientas necesarias para procesar a los capturados por delitos graves. Los acusados enfrentarán cargos por secuestro agravado, tráfico y fabricación de estupefacientes, porte de armas de fuego, y la utilización de menores de edad para la comisión de delitos, lo que se suma a la disputa territorial con la banda El Mesa.

Impacto en la Comunidad y Declaraciones Oficiales

Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, enfatizó que la recuperación de los menores representa un resultado especialmente significativo para la protección de la vida, la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Agregó que a ambos menores se les iniciará inmediatamente un proceso de restablecimiento de derechos, asegurando su atención integral. La secretaria concluyó que este éxito marca un avance tangible en las acciones contra las estructuras delincuenciales que amenazan la tranquilidad de las comunidades, especialmente frente a las prácticas criminales que exponen a los jóvenes a formas extremas de violencia y explotación sistemática en la región antioqueña.