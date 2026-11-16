Ejército combate al Clan del Golfo en la zona rural de Vegachí, Antioquia

Tropas del Gaula Militares Valle de Aburrá sostienen combates contra el Clan del Golfo en Vegachí, en el Nordeste antioqueño, para mitigar su accionar armado en la región.

El Ejército Nacional informó que tropas del Gaula Militares Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, sostienen combates contra el grupo armado organizado Clan del Golfo en la zona rural de Vegachí, Antioquia. La operación busca mitigar el accionar de esa estructura ilegal en el Nordeste antioqueño. Según el reporte institucional, los combates se registran este lunes en medio de la ofensiva de la fuerza pública en la subregión.

Vegachí está ubicado a unas tres horas de Medellín y ha sido escenario recurrente de la violencia asociada a estructuras armadas ilegales. La unidad militar difundió su comunicado con la frase de que continúa comprometida con la seguridad de esta región, sin precisar más detalles sobre el frente de combate.

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Operación del Gaula contra el Clan del Golfo en Vegachí

La unidad del Gaula Militares Valle de Aburrá, con asiento en Medellín, es la encargada de la lucha contra el secuestro y la extorsión dentro de la Cuarta Brigada. Según el Ejército, la operación se adelanta con el fin de mitigar el accionar terrorista de esa estructura ilegal, que mantiene presencia armada en varios municipios del Nordeste de Antioquia.

El anuncio de los combates fue acompañado por una imagen difundida por la Séptima División, en la que se observa a los soldados desplegados en terreno durante una operación ofensiva en la ruralidad del municipio. La unidad especializada viene adelantando operaciones ofensivas en el Nordeste antioqueño desde hace varios meses.

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Minería ilegal y control de rutas en el Nordeste antioqueño

El Clan del Golfo disputa el control de economías ilegales como la minería aurífera, los cultivos de coca y las rutas de tráfico hacia el Bajo Cauca y el Urabá. Esta subregión concentra buena parte de la minería de oro del departamento, actividad que las autoridades señalan como una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan allí.

Por esa razón, los golpes contra dragas, retroexcavadoras y maquinaria pesada usada en la explotación ilícita de yacimientos han sido una constante en los partes militares de los últimos meses. Las unidades de la Cuarta Brigada también han reportado la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y la captura de varios cabecillas en territorio antioqueño.

Las autoridades describieron al Clan del Golfo como el principal grupo armado organizado del país. Según el reporte, esta organización busca consolidar su control territorial en el Nordeste frente a otras estructuras armadas, por sus corredores estratégicos hacia el Bajo Cauca.

Balance pendiente y próximos reportes oficiales

El Ejército no ha entregado un balance detallado de los enfrentamientos en Vegachí. Hasta el momento, la fuerza pública no ha informado sobre personas capturadas, heridos o material de guerra incautado durante la operación.

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Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional amplíe el parte oficial sobre el desarrollo y los resultados de la operación en la zona rural vegachicense. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de la región a reportar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de las comunidades.