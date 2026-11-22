El Ejército Nacional reveló los detalles del ataque terrorista en La Jagua de Ibirico, donde un soldado falleció y 12 resultaron heridos con dispositivos improvisados el 22 de noviembre.

El Ejército Nacional de Colombia confirmó oficialmente el balance de víctimas mortales y heridos tras el violento ataque contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2 en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar. La Décima Brigada informó que el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina perdió la vida y otros 12 militares resultaron heridos durante la emergencia registrada en la noche del sábado, con el reporte oficial difundido el domingo 22 de noviembre.

Mecanismo del ataque con dispositivos explosivos

Según el comunicado institucional divulgado por la Primera División de la que forma parte la Décima Brigada, los agresores utilizaron una técnica específica y peligrosa para ejecutar la agresión. Los atacantes emplearon rampas adaptadas específicamente para lanzar dispositivos explosivos improvisados hacia las instalaciones militares.

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Este método de lanzamiento permitió que los artefactos alcanzaran el objetivo con mayor precisión y potencia. El Ejército Nacional calificó este acto como un ataque terrorista, rechazándolo firmemente por considerar que vulnera el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

Estado crítico de los heridos en unidades de UCI

La situación médica de los militares lesionados es motivo de gran preocupación para las autoridades sanitarias del departamento. Caracol Radio reportó que tres de los 12 soldados heridos permanecen en unidades de cuidados intensivos y se encuentran en un estado delicado de salud.

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Los uniformados restantes están recibiendo atención en diversos centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento del Cesar. La Gobernación del Cesar ha mantenido activada la alerta sanitaria a través de la Secretaría de Salud y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE.

Coordinación hospitalaria y respuesta institucional

La red hospitalaria pública y privada del Cesar se encuentra preparada para atender a todos los afectados por el incidente. La coordinación entre las instituciones incluye la disposición de ambulancias y la gestión de traslados hacia centros de mayor complejidad según sea necesario.

La administración departamental ha expresado su solidaridad con los militares y sus familias, manteniendo un seguimiento constante a la respuesta médica tras el ataque. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la estabilidad clínica de los heridos en el tiempo.

Investigación y llamadas a la ciudadanía

El reporte oficial del Ejército actualizó los primeros balances que circulaban durante la madrugada, estableciendo con certeza una víctima mortal y 12 heridos. La institución no atribuyó la responsabilidad a una organización específica en su comunicado inicial, pero pidió información ciudadana para identificar a los responsables.

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Para recibir datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido, el Ejército mantiene habilitada la línea 107. El objetivo es identificar a los autores y prevenir nuevos hechos violentos contra las instalaciones militares y la comunidad local.