El Ejército desactivó 60 kilos de explosivos en un taxi abandonado en la vía El Espinal-Flandes. El cierre total del corredor evitó una tragedia terrorista.

Unidades antiexplosivas de las fuerzas armadas detuvieron una potencial tragedia al desactivar un vehículo de servicio público tipo taxi que portaba 60 kilos de explosivos. La inspección se adelantó el martes 17 de noviembre sobre la vía que une a los municipios de El Espinal y Flandes, generando momentos de zozobra y bloqueos totales en este importante corredor vial del centro del país.

Localización del artefacto explosivo en peaje

El automotor amarillo, identificado con las placas SST-934, fue localizado exactamente a un costado de la carretera que conduce hacia Bogotá. La ubicación precisa se encuentra en las inmediaciones del peaje de Flandes, una población situada a orillas del río Magdalena. Las autoridades confirmaron que este vehículo contenía una carga significativa de material explosivo listo para detonar.

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Desactivación controlada por el Ejército

La detonación controlada fue ejecutada por soldados del Grupo MARTE, con el apoyo técnico del Batallón de Infantería No. 18 de la sexta brigada del Ejército. Según la información oficial, este artefacto contaba con un método de activación temporizado, lo que aumentaba el riesgo para la población civil. Gracias a la rápida reacción de los soldados expertos en explosivos, se evitó una tragedia y se protegió la vida de los viajeros y habitantes del sector.

Origen del taxi robado y contexto de ataques

De acuerdo con las versiones entregadas por residentes de la zona, el automotor involucrado es un vehículo afiliado a la empresa de transporte público, identificado por su tradicional color amarillo. Las autoridades indicaron que se trataría de un taxi robado, que luego fue acondicionado con explosivos por sujetos desconocidos. El propietario del carro lo dejó abandonado de manera repentina sobre la vía, situación que alertó a la ciudadanía y motivó la rápida intervención de la fuerza pública.

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Impacto en la movilidad regional

Ante el riesgo inminente por la presencia de artefactos explosivos en su interior, los organismos de seguridad ordenaron el cierre preventivo del paso para todo tipo de automotores. Esta medida interrumpió completamente la movilidad entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca durante la inspección. La Quinta División del Ejército mantuvo desplegados sus medios y personal especializado para adelantar los procedimientos de seguridad y control necesarios.

Declaraciones oficiales y seguridad vial

Los comandantes militares detallaron que el propósito de la operación era proteger a la población civil y preservar las condiciones de seguridad en este importante corredor vial. Rechazaron categóricamente cualquier acción terrorista que ponga en riesgo la vida e integridad de los colombianos y afecte la tranquilidad de las comunidades. Invitaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa a través de la línea 107.

Para las autoridades, los ataques contra los peajes tienen una preocupación extrema debido a la regularidad con la que están sucediendo en la región. Este fin de semana pasado, fueron atacados dos peajes en el Huila y uno en el Meta, lo que evidenció un patrón de violencia contra la infraestructura vial. La intervención del Grupo MARTE permitió restablecer la confianza en la seguridad de las vías principales.