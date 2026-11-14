Ejército desactiva explosivo contra líder campesino en Briceño, Antioquia

El Ejército Nacional frustró un atentado contra un líder social en Briceño. Fuerzas de la Séptima División eliminaron artefacto del Clan del Golfo y FARC disidentes.

Las tropas del Ejército Nacional lograron frustrar un ataque terrorista planeado contra un líder campesino en la zona rural de Briceño, ubicada al norte del departamento de Antioquia. La operación concluyó con la localización y destrucción segura de un explosivo improvisado que estaba oculto en el terreno para dañar la vivienda de la víctima designada.

Intercepción del artefacto bélico

La operación fue ejecutada por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido número 7, la cual opera bajo la jurisdicción de la Séptima División del Ejército. Este despliegue se realizó tras recibir inteligencia militar precisa sobre la intención de un grupo criminal de ejecutar el ataque.

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Según los reportes oficiales, el dispositivo fue hallado en la vereda Guaico durante una inspección meticulosa del área. Los técnicos antiexplosivos del Ejército, acompañados de un canino especializado en detección de sustancias, identificaron el artefacto que había sido enterrado estratégicamente para evitar su descubrimiento por parte de la comunidad o la familia.

Riesgo y desactivación controlada

El análisis del dispositivo reveló que estaba acondicionado dentro de un cilindro metálico y contenía más de 20 libras de explosivo de alto poder destructivo. Este material representa un riesgo masivo de devastación para cualquier estructura cercana, confirmando la gravedad de la amenaza planeada contra la residencia del líder social.

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El artefacto había sido instalado en la parte externa de la vivienda, específicamente detrás de un muro que limitaba con el patio y la cocina. Esta ubicación privilegiada garantizaba que la onda expansiva afectara directamente a los habitantes del inmueble en el momento de la detonación. Una vez confirmada la presencia del explosivo, los residentes fueron trasladados inmediatamente a un lugar seguro para garantizar su integridad física.

Posteriormente, los especialistas técnicos lograron desactivar, retirar y destruir de manera controlada el dispositivo. La operación permitió eliminar la amenaza sin causar daños colaterales ni lesiones a las personas involucradas en la zona inmediata.

Origen de la amenaza criminal

La inteligencia militar vinculó la autoría intelectual de este atentado a una alianza criminal compuesta por el Clan del Golfo y el Frente número cinco de las disidencias de las FARC. Este grupo operate bajo la coordinación de un individuo conocido por el alias Calarcá, quien supuestamente organizó el ataque contra la casa del líder social.

La existencia de esta alianza en la región refleja la complejidad de la seguridad en Antioquia, donde varios grupos armados compiten por el control territorial y el ejercicio de la ilegalidad. La intervención temprana del Ejército desmanteló los planes de estos actores armados para imponer su autoridad mediante la violencia contra la comunidad organizada.

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Refuerzo del dispositivo de seguridad

La Séptima División anunció el fortalecimiento continuo del dispositivo de seguridad en la región norte de Antioquia. El objetivo estratégico es seguir afectando las redes logísticas y criminales de los grupos armados que mantienen presencia en el territorio, interrumpiendo sus capacidades operativas y financieras.

Según el balance oficial entregado por la institución militar, en lo corrido del año 2026 la Séptima División ha destruido más de 500 dispositivos explosivos en Antioquia. Esta cifra evidencia la intensidad de la lucha contra los artefactos bélicos improvisados que utilizan las organizaciones ilícitas para sembrar miedo y controlar la población civil.

La destrucción masiva de estos artefactos permite reducir la incidencia de atentados contra infraestructura y personas inocentes. Las autoridades militares mantienen la vigilancia activa para garantizar que la tranquilidad pueda restablecerse en las zonas rurales y que los líderes sociales puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias violentas.