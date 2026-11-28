Fuerzas militares destruyen una red de comunicaciones del Clan del Golfo en Anorí, Antioquia, incautando armas y tecnología avanzada para neutralizar a la subestructura Jorge Mario Valle.

La Séptima División del Ejército Nacional desmanteló con éxito una central de comunicaciones clave de la Subestructura Jorge Mario Valle, perteneciente al Clan del Golfo, en la zona rural del corregimiento Liberia-El Charcón del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia. Este operativo militar fue ejecutado por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 tras recibir inteligencia precisa sobre la presencia de integrantes criminales en el sector.

Combate y desmantelamiento de la estructura criminal

Las tropas arribaron al lugar para neutralizar la red de comunicaciones que utilizaba alias Pinky, el cabecilla de esta estructura criminal, para coordinar sus operaciones. Al ubicar el punto, se produjo un enfrentamiento armado que forzó la huida de los miembros del grupo, quienes abandonaron el área dejando atrás equipos vitales para sus actividades ilícitas y su logística de mando.

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Incautación de armamento y tecnología de vigilancia

El coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, detalló la importante cantidad de material decomisado durante la operación. Entre los objetos encontrados se destacaron tres fusiles, tres pistolas, más de mil cartuchos de diferentes calibres, 12 probadores para fusil y seis probadores para pistola, además de material de intendencia.

Además del armamento letal, las autoridades lograron incautar equipos de comunicaciones modernos, un computador portátil, teléfonos celulares, baterías y antenas de telecomunicaciones. También se halló un detector portátil de drones y un amplificador de señal inalámbrica, dispositivos utilizados para identificar aeronaves remotamente tripuladas desplegadas por la Fuerza Pública en la zona de operaciones.

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Actividades ilegales coordinadas desde la central

Según la información recopilada por las autoridades y verificada mediante interceptaciones telefónicas, desde esta central alias Pinky coordinaba una amplia gama de delitos graves. Las actividades incluyen homicidios, extorsiones, secuestros, acciones terroristas, reclutamiento de menores de edad y narcotráfico, así como el movimiento de insumos químicos para el procesamiento de pasta base de coca.

La destrucción de este nodo de comunicaciones afecta directamente las capacidades de mando y control de la Subestructura Jorge Mario Valle, interrumpiendo las líneas que permitían a su cabecilla impartir instrucciones y coordinar las redes criminales y logísticas en el Nordeste antioqueño con mayor efectividad.

Protección de menores y operaciones en curso

Durante el procedimiento se encontró a una adolescente, quien fue puesta a disposición inmediata de la Seccional de Protección y de la Policía de Infancia y Adolescencia para determinar su situación legal y garantizar su seguridad. Tras la huida de los presuntos integrantes, la Séptima División reforzó el dispositivo de seguridad con despliegues terrestres y aéreos para localizar a los fugitivos.

El Ejército Nacional recordó que este operativo cuenta con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y que las operaciones continúan activamente en la zona. Se invita a la ciudadanía a reportar cualquier información llamando a la línea gratuita 107, disponible las 24 horas para denunciar la presencia de grupos armados.