La Séptima División del Ejército desmanteló una central del Clan del Golfo en Anorí. Incautaron armas y equipos con apoyo de EE.UU., mientras alias Pinky huye.

La Séptima División del Ejército Nacional llevó a cabo una operación de alto impacto en la zona rural del corregimiento Liberia-El Charcón, ubicada en el municipio de Anorí, al Nordeste de Antioquia. El objetivo era desmantelar una central de comunicaciones operativa del Clan del Golfo, específicamente vinculada a la Subestructura Jorge Mario Valle. Este operativo se ejecutó tras recibir información de inteligencia que confirmaba la presencia de miembros del grupo armado en ese sector preciso.

Desmantelamiento de red criminal y combates

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 arribaron al lugar donde se encontraban los presuntos integrantes del grupo organizado. Al detectar la ubicación exacta del punto, se desató un enfrentamiento armado directo. El combate concluyó con la huida inmediata de los miembros de la estructura criminal, incluyendo a alias Pinky, quien es reconocido como el cabecilla de esta subestructura específica. Las autoridades indicaron que interceptaciones telefónicas previas habían permitido documentar las coordinaciones realizadas desde dicha central.

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Incautación de armamento y equipos tecnológicos

El coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, detalló los materiales registrados durante la diligencia. Se incautaron tres fusiles, tres pistolas y más de mil cartuchos de diferentes calibres. Entre el equipo encontrado se destacaron doce probadores para fusil y seis probadores para pistola. También se hallaron proveedores, material de intendencia y documentación relacionada con el grupo, además de equipos de comunicaciones como un computador portátil, teléfonos celulares, baterías y antenas de telecomunicaciones.

Uso de tecnología para evadir la Fuerza Pública

Entre los elementos localizados se encontraron un detector portátil de drones y un amplificador de señal inalámbrica. Según el Ejército, estos dispositivos eran utilizados para identificar las aeronaves remotamente tripuladas desplegadas por la Fuerza Pública en la zona. Esta tecnología permitiría advertir la presencia de drones empleados en labores de vigilancia y reconocimiento para ubicar laboratorios de procesamiento de droga, campamentos, depósitos ilegales y estructuras criminales que operan en el Nordeste antioqueño. Estas operaciones militares cuentan con el apoyo logístico y técnico del Gobierno de Estados Unidos.

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Impacto en la estructura de mando del Cabecilla Pinky

La inteligencia militar determinó que el lugar era utilizado por alias Pinky para comunicarse con sus redes criminales y logísticas, además de transmitir instrucciones para la ejecución de actividades ilícitas en la región. Desde esta central, se habrían coordinado homicidios, extorsiones, secuestros, acciones terroristas, el reclutamiento de menores de edad, narcotráfico y movimientos de insumos químicos para el procesamiento de pasta base de coca. La ubicación de esta infraestructura afectaba las capacidades de mando y control de la Subestructura Jorge Mario Valle.

Rescate de menor y operaciones de búsqueda en curso

Durante el procedimiento se localizó a una adolescente, quien quedó a disposición de la Seccional de Protección y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Su situación quedó pendiente de definición por parte de las autoridades competentes para establecer las actuaciones correspondientes. Tras la huida de los presuntos integrantes, la Séptima División reforzó el dispositivo de seguridad con el despliegue de tropas por tierra y aire para intentar su ubicación. Las operaciones militares continúan activas en esta zona del departamento.