Ejército destruye 100 minas antipersonal tras interceptar llamada del ELN

Fuerzas militares de la Séptima División incautaron explosivos y minas en Anorí tras monitorear comunicaciones del frente Capitán Mauricio del ELN en Antioquia.

Un operativo de vigilancia coordinado por las Fuerzas Militares de Colombia en el Nordeste de Antioquia logró desarticular una ruta de contrabando de explosivos utilizada por el grupo al margen de la ley Ejército de Liberación Nacional. La intervención se ejecutó en el municipio de Anorí, donde el monitoreo de comunicaciones permitió localizar un cargamento peligroso que circulaba por senderos rurales oculto en mulas.

Interceptación telefónica revela logística criminal

El inicio de esta intervención crítica se remontó a la interceptación de una conversación telefónica entre presuntos integrantes del ELN. En el audio grabado por militares de la Séptima División del Ejército, una voz instruía a un correligionario sobre cómo transportar armas o explosivos utilizando terminología encubierta como yucas y pepas para referirse a las yucas reales y a los dispositivos letales. Los responsables de la llamada explicaron que debían colocar los artefactos en animales de carga para confundir a las autoridades y evitar sospechas en las veredas, asegurando que los inspectores no revisarían meticulosamente a cada bestia.

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Este diálogo fue rastreado mientras el personal militar monitoreaba los movimientos del frente Capitán Mauricio en la zona rural de Anorí. Las fuentes castrenses confirmaron que esta interceptación marcó el punto de inflexión para lanzar una operación de vigilancia reforzada, utilizando tecnología avanzada como drones equipados con cámaras térmicas para monitorear los senderos veredales donde se esperaba la presencia de los delincuentes.

Despliegue táctico en la vereda La Tirana

La inteligencia obtenida guió el despliegue de tropas en la vereda La Tirana, donde los uniformados avistaron a un grupo de hombres vestidos de civil desplazándose por un camino de herradura. Estos individuos transportaban fusiles al hombro y conducían dos mulas, lo que correspondía exactamente con la descripción logística revelada en la interceptación anterior. El Ejército reportó que, al aproximarse, se produjo un enfrentamiento armado donde las maniobras y procedimientos militares especiales entrenados recientemente otorgaron una superioridad táctica decisiva a las fuerzas gubernamentales.

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Ante la presión del combate, dos presuntos terroristas del ELN lograron huir del lugar mientras estaban heridos, abandonando el control de los animales. Los militares aseguraron inmediatamente la escena y procedieron a registrar meticulosamente la carga que transportaban los equinos. Esta rápida acción permitió recuperar el material explosivo intacto antes de que pudiera ser utilizado contra la población civil o las tropas en patrullaje.

Incautación de armamento de alto impacto

El desmantelamiento de la carga reveló una cantidad significativa de material bélico destinado a laminação de caminos estratégicos. Los uniformados hallaron 100 minas antipersonal, 50 kilos de explosivo Anfo de alto poder destructivo, y 50 kilos adicionales de pólvora negra. Además, se recuperaron otros elementos esenciales para la elaboración y fabricación de artefactos explosivos improvisados, todos almacenados en costales y recipientes plásticos para facilitar su transporte furtivo.

Las autoridades militares identificaron que el objetivo final de esta entrega era minar los senderos frecuentados tanto por campesinos locales como por unidades del Ejército. La presencia de tales artefactos habría representado una amenaza mortal constante para la comunidad de Anorí y para la seguridad vial en la región. El plan consistía en causar bajas masivas o paralizar la movilidad de las fuerzas estatales en una zona de difícil acceso.

Destrucción controlada y impacto regional

Una vez asegurada la zona y retirados los combatientes enemigos, el personal de la Séptima División procedió a la destrucción controlada de todo el material explosivo incautado. Esta operación especializada se realizó priorizando estrictamente la protección de la vida de los habitantes de la zona rural, evitando riesgos de detonaciones accidentales. La eliminación segura de las 100 minas y los kilos de pólvora neutralizó una amenaza latente que ponía en riesgo la estabilidad del Nordeste de Antioquia.

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Este resultado subraya la eficacia de la inteligencia humana combinada con tecnología de vigilancia en la lucha contra las estructuras criminales. La captura de la información en tiempo real permitió anticipar los movimientos del frente Capitán Mauricio y desbaratar una operación de mina antes de que causara daños irreparables. La recuperación del Anfo, las minas y la pólvora negra representa un golpe logístico significativo para la capacidad operativa del grupo insurgente en esta región estratégica de Colombia.