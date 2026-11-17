La Tercera División del Ejército informa la destrucción controlada de 900 artefactos en el Cañón del Micay, Cauca, durante 2026, frente a la actividad del EMC.

Las fuerzas militares colombianas han logrado un avance significativo en la seguridad de una de las regiones más peligrosas del país durante lo que llevamos del año. En el Cañón del Micay, ubicado en el departamento del Cauca, la Tercera División del Ejército reportó que se han hallado y destruido de manera controlada 900 artefactos explosivos desde el inicio de 2026. Esta cifra revela la intensificación de los esfuerzos desminados y de neutralización de amenazas en una zona históricamente disputada por grupos armados ilegales.

Operaciones contra el Estado Mayor Central

El Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC) mantiene su presencia a través del Bloque Occidental Jacobo Arenas y su frente territorial Carlos Patiño. Esta organización criminal opera bajo el mando directo de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el seudoónimo de Iván Mordisco. Este individuo se encuentra en la mira de las autoridades como el delincuente más buscado del país, por cuya captura existe una recompensa oficial de $5.000 millones de pesos colombianos.

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Derrumbe de violencia en Argelia y El Tambo

El hallazgo más reciente se registró el fin de semana anterior en una vivienda abandonada del municipio de El Tambo. Dentro de este depósito ilegal fueron localizados 32 dispositivos explosivos improvisados por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N° 4. Este hallazgo forma parte de un promedio diario de tres explosivos que las tropas encuentran durante sus operaciones de registro, lo que refleja la zozobra constante que vive la comunidad local frente a ataques habituales.

Secuestro de armamento para drones

Además de los dispositivos explosivos, las autoridades incautaron granadas destinadas a ser modificadas para ser empleadas de manera artesanal en sistemas de aeronaves no tripuladas o drones. También se recuperaron una granada de mano, un proveedor para fusil y 30 cartuchos de diferentes lotes. Según la inteligencia militar, estos elementos estaban preparados para ejecutar acciones violentas contra las comunidades del Cañón del Micay, donde los ataques aéreos y terrestres se han tornado frecuentes.

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Contexto estratégico de la Operación Perseo

La región se ha convertido en una base de operaciones para narcoterroristas debido a sus vastos cultivos de coca, laboratorios de producción de cocaína y yacimientos de oro. La Operación Perseo se inició el 12 de octubre de 2024, cuando 1.400 militares y 27 vehículos blindados ingresaron al corregimiento El Plateado, en Argelia, para arrebatarle el enclave estratégico al EMC. Aunque los grupos armados se retiraron a posiciones de retaguardia, la situación de orden público sigue siendo crítica dos años después del inicio de la maniobra.

Efectos en la población civil y logística

La persistencia de la violencia afecta directamente a los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay, que conforman la zona de influencia del conflicto. Las tropas continúan sus patrullajes en un terreno complejo donde los ataques lanzados desde drones y los campos minados representan una amenaza diaria. La estadística de 900 artefactos destruidos hasta la fecha demuestra la magnitud del problema y la necesidad de mantener una presencia militar constante para garantizar la protección de los civiles en esta área del Cauca.