La Fuerza Pública incautó más de una tonelada de cocaína y causó $8.074 millones de daño financiero al ELN al destruir complejos en Norte de Santander.

El Ejército Nacional de Colombia, mediante el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, realizó una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional en Norte de Santander que resultó en la destrucción de dos complejos ilegales vinculados al Ejército de Liberación Nacional ( ELN). Esta acción militar logró incautar más de una tonelada de cocaína y sustraer $8.074 millones de las finanzas ilícitas de la organización guerrillera.

Destrucción de laboratorios y economía criminal

Los dos complejos ilegales ubicados en el departamento tenían la capacidad técnica y logística para producir cerca de una tonelada de cocaína por mes. La destrucción de estas infraestructuras representa un golpe directo a la maquinaria de producción de alcaloides que el ELN utiliza para financiar sus actividades armadas y criminales en la región nororiental del país.

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Rutas ilegales hacia Venezuela y Centroamérica

Según la información detallada por el Ejército, la droga producida en estos laboratorios era exportada mediante rutas ilegales hacia Venezuela. Desde ese territorio, el narcotráfico continuaba su proceso hacia Centroamérica y los mercados internacionales. Estas operaciones buscan debilitar la cadena de suministro del ELN en una zona estratégica de la frontera.

Insumos químicos y equipamiento incautado

Durante las operaciones, las tropas no solo desmantelaron las estructuras físicas, sino que también decomisaron miles de galones de sustancias químicas y elementos sólidos utilizados en el procesamiento. Se incautaron equipos empleados en cada una de las etapas de transformación de la hoja de coca, desde la preparación de la base hasta la obtención de clorhidrato de cocaína.

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Región del Catatumbo como foco estratégico

El departamento de Norte de Santander, y en particular la región del Catatumbo, se mantiene como una de las zonas con mayor presencia del ELN en Colombia. Las autoridades indican que el grupo armado financia gran parte de su accionar criminal a través del negocio del narcotráfico, abarcando desde la siembra de coca hasta el tráfico del alcaloide refinado.

Compromiso permanente de la Fuerza Pública

El Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales continúa liderando acciones permanentes contra las estructuras de producción de droga en el departamento. Este último resultado se suma a otros golpes recientes, reforzando el compromiso del Estado para atacar las economías criminales y afectar las rutas del narcotráfico en la zona de frontera con Venezuela.