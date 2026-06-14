Ejército destruye dragas y motores del Clan del Golfo en operación contra minería ilegal en Montebello

Tropas del Ejército Nacional inutilizaron equipos de minería ilegal asociados al Clan del Golfo en zona rural de Montebello, Antioquia, afectando sus economías ilícitas y reduciendo el impacto ambiental.

En una operación militar desarrollada en la vereda Campo Alegre, zona rural del municipio de Montebello , Antioquia , el Ejército Nacional logró intervenir y destruir dos unidades utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, presuntamente vinculadas al grupo armado organizado Clan del Golfo.

Durante el procedimiento, las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adscritas a la Cuarta Brigada, inutilizaron dos dragas tipo buzo, clasificadoras, motores diésel, compresores y sistemas de extracción, así como otros equipos empleados en la minería ilegal. Esta acción busca afectar las economías ilícitas que financian a grupos criminales y reducir el grave impacto ambiental que genera esta actividad en los recursos naturales de la región.

Las autoridades señalaron que este tipo de explotación minera ilegal no solo representa una fuente de ingresos para el Clan del Golfo, sino que también provoca daños ecológicos significativos, como la contaminación de fuentes hídricas, la deforestación y la alteración de los ecosistemas. La operación se enmarca en los esfuerzos del Ejército por contrarrestar las actividades ilegales en el departamento de Antioquia, donde la minería sin control ha sido un problema persistente.

Los equipos destruidos tenían la capacidad de extraer grandes cantidades de material aurífero, afectando no solo el medio ambiente, sino también la economía legal de la zona. El Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar con operaciones en el territorio para desmantelar las estructuras que sustentan la minería ilegal y proteger las zonas rurales donde se presentan estas actividades.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada con la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esta intervención se suma a otras realizadas en meses anteriores en diferentes municipios de Antioquia, con el objetivo de debilitar las finanzas de los grupos armados organizados y preservar el patrimonio natural del país





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