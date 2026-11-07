Ejército destruye laboratorio del Clan del Golfo en Ituango y neutraliza 340 galones de insumos

El Ejército Nacional destruyó un laboratorio de pasta base de coca en Ituango. Se inmovilizaron 340 galones de químicos del Clan del Golfo para cortar financiamiento criminal en Antioquia.

El Ejército Nacional de Colombia llevó a cabo una operación militar decisiva en la vereda El Aro, ubicada en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 coronel Atanasio Girardot, perteneciente a la Cuarta Brigada, lograron localizar y destruir completamente un laboratorio clandestino destinado a la producción de pasta base de coca. Esta intervención representa un golpe significativo contra las estructuras criminales que operan en la región, interrumpiendo una cadena de suministro ilegal.

Neutralización de 340 galones de insumos

Las fuerzas militares inutilizaron 340 galones de insumos líquidos altamente peligrosos, entre los que se encontraban ACPM (triclorometano) y base líquida en proceso de fabricación. Además de los grandes volúmenes de líquidos, los soldados desactivaron cerca de 5 kilogramos de cal y una pesa, elementos fundamentales para el procesamiento químico de la pasta base. Este material, según las autoridades, pertenecía a la Subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo, un grupo armado organizado señalado como responsable de la producción.

Also read Presidente De la Espriella anuncia tres abatidos y un capturado del Clan del Golfo en Cesar

La destrucción de estos componentes impide que los insumos terminen siendo convertidos en estupefacientes y lleguen a los mercados ilegales. Al desarticular la capacidad operativa en la vereda El Aro, el Ejército Nacional asegura que ha cortado directamente los recursos financieros que este grupo armado utiliza para fortalecerse y mantener su infraestructura criminal en la subregión de Antioquia.

Impacto en las finanzas del Clan del Golfo

Este operativo se enmarca en una estrategia continua de la Séptima División del Ejército para afectar las capacidades logísticas y financieras de las estructuras criminales en el norte de Antioquia. Los laboratorios de pasta base constituyen el primer eslabón esencial en la economía del narcotráfico regional, donde se mezclan la hoja de coca con combustibles, cal y otros químicos para obtener la base que luego se refina en cocaína.

Advertisement

Cada punto de procesamiento que es destruido por las tropas genera una pérdida económica directa para las estructuras que se financian con este negocio. Al inutilizar 340 galones de insumos y los elementos auxiliares, se debilita significativamente la cadena de producción del Clan del Golfo, limitando su capacidad para abastecer la demanda de drogas y reduciendo la rentabilidad de sus operaciones ilícitas.

Continuidad de operaciones en Antioquia

La seguridad en Ituango ha sido prioridad para las tropas, que han adelantado diversas acciones contra distintos grupos armados en esta zona. Recientemente, el Ejército reportó en esta misma área el hallazgo de 50 kilogramos de pólvora y cuatro artefactos explosivos relacionados con disidencias de Iván Mordisco. Asimismo, a comienzos de esta semana se hizo pública la destrucción de otro laboratorio de pasta base en Puerto Valdivia, atribuido a la misma subestructura criminal.

La Cuarta Brigada suma así una nueva operación exitosa contra las finanzas de la Subestructura Julio César Vargas. La Séptima División, responsable de la seguridad en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá, reafirma su compromiso de mantener acciones permanentes contra el narcotráfico para proteger a las comunidades rurales y reducir las rentas ilegales de los grupos armados organizados que delinquen en la región.