Ejército destruye laboratorios de droga y desmantela depósitos ilegales en Putumayo

La Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional reporta importantes avances en la lucha contra el narcotráfico en Putumayo, incluyendo la destrucción de laboratorios y depósitos ilegales, incautaciones y capturas.

El Ejército Nacional , a través de su Vigésima Séptima Brigada, ha intensificado sus operaciones en el departamento del Putumayo durante los primeros tres meses de 2026, logrando significativos resultados en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales. Estas operaciones han impactado directamente el brazo armado y las finanzas ilícitas de las estructuras al margen de la ley en la región.

La institución priorizó este departamento para mantener el despliegue de sus tropas, lo que resultó en golpes contundentes al narcotráfico y a las economías ilegales que lo sustentan. Las acciones militares desarrolladas por la Brigada han sido enfocadas en varios frentes, desde la destrucción de laboratorios y depósitos de droga, hasta la incautación de material bélico y la captura de individuos involucrados en actividades criminales.\En un esfuerzo por desmantelar las estructuras dedicadas a la producción y distribución de drogas, el Ejército destruyó más de 190 laboratorios destinados a la producción de estupefacientes. Asimismo, desmanteló 73 depósitos ilegales donde se almacenaban sustancias ilícitas. Estas acciones representan un golpe significativo a la capacidad de producción de los grupos criminales. Adicionalmente, se incautaron 718 kilogramos de pasta base de coca, 41.301 kilogramos de hoja de coca y 25.636 galones de base de coca en proceso. También se decomisaron 30.527 kilogramos de insumos sólidos y más de 88.000 galones de insumos líquidos, elementos fundamentales para la elaboración de drogas. Estas incautaciones afectaron directamente las fuentes de financiamiento de estas organizaciones.\En el ámbito de la lucha contra el componente armado de los grupos criminales, las tropas del Ejército incautaron armas de largo alcance, armas cortas y municiones. Además, se destruyeron 309 artefactos explosivos y se incautaron 800 metros de cordón detonante, reduciendo la capacidad terrorista de estos grupos y protegiendo a la población civil. Como resultado de estas operaciones ofensivas, se realizaron 76 capturas y cinco sometimientos a la justicia, lo que contribuyó significativamente al desmantelamiento de las redes criminales en la región. Paralelamente, la Brigada ha llevado a cabo acciones en defensa del medio ambiente, interviniendo 15 unidades de producción minera ilegal y promoviendo procesos de reforestación. Se ha efectuado la siembra de más de 200.000 especies nativas, y se incautaron 3500 kilogramos de marihuana y 7496 galones de combustible. El coronel Caicedo destacó que estos resultados reflejan el compromiso, la disciplina y el trabajo constante de los soldados de la Vigésima Séptima Brigada en la búsqueda de la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Putumayo





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