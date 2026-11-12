Ejército destruye mina ilegal en Frontino ligada al Clan del Golfo

Soldados de la Cuarta Brigada intervienen operación minera en Frontino, Antioquia, afectando finanzas del Clan del Golfo con maquinaria valorada en más de 10 millones de pesos.

Soldados de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con el respaldo especializado de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, ejecutaron una operación militar en el municipio de Frontino, ubicado en el departamento de Antioquia. Esta intervención directa tuvo como objetivo principal desmantelar una unidad de producción minera que operaba bajo condiciones ilegales, cortando de raíz un flujo crucial de recursos financieros destinado a grupos armados organizados en la región.

Destrucción de Maquinaria e Impacto Económico

La acción contundente de la fuerza pública se concretó con la destrucción física de equipos y maquinaria minera cuyo valor comercial e institucional fue estimado en más de 10 millones de pesos. Este acto de decomiso y demolición no solo eliminó los instrumentos físicos de la actividad ilícita, sino que también generó un impacto económico inmediato sobre las operaciones de los responsables, impidiendo la continuidad de sus actividades comerciales ilegales en la zona.

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Las cifras proporcionadas por el Ejército Nacional indican que la unidad intervenida tenía una capacidad de producción estimada de 1.500 gramos de oro al mes. Esta cifra representa un volumen significativo de metal precioso que, de haber continuado su flujo normal, habría financiado de manera sostenida las operaciones de la subestructura criminal vinculada al área. La interrupción de esta producción mensual representa un golpe severo a la economía ilegal de la zona.

Vínculo con la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle

La institución militar estableció con claridad que las finanzas generadas por esta mina ilegal estaban directamente ligadas a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, una organización que se atribuye al Clan del Golfo. Al atacar estos activos, el Ejército busca debilitar la capacidad operativa y la influencia territorial de esta estructura delictiva específica, que ha sido señalada históricamente por sus acciones violentas y su control sobre rutas y recursos en el occidente antioqueño.

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El nombre de esta subestructura no es nuevo en los informes de seguridad del departamento. En enero de 2022, el Ejército ya había reportado la muerte en combate de alias Orejas, quien era señalado como cabecilla de esta misma unidad. En aquel momento, el comandante de la Séptima División vinculó a este cabecilla y a su estructura con ataques dirigidos contra la fuerza pública en municipios vecinos como Frontino e Ituango, lo que evidencia un patrón de conducta violenta y persistente.

Contexto de Operaciones en el Occidente Antioqueño

Frontino se ha consolidado como un escenario recurrente para las operaciones de la fuerza pública contra las economías ilegales. La minería sin licencia es identificada por las autoridades no solo como una fuente de financiación para los grupos armados, sino también como una actividad causante de graves daños ambientales. La maquinaria utilizada en estos sitios contamina los ríos con aguas turbias y destruye los ecosistemas locales donde se instala, sumando un costo ambiental al daño social y económico que generan.

Las intervenciones contra la minería ilegal se han intensificado en Antioquia. Durante el año 2026, el Ejército ya había reportado el destrucción de cinco unidades de producción en Puerto Nare y San Roque, así como la afectación de otras dos en La Pintada y San Francisco a finales de julio. Esta reciente acción en Frontino se suma a esta campaña continua para desarticular las redes financieras de los ilícitos en el departamento.

Consecuencias y Próximos Pasos Legales

Hasta el momento de la publicación de este informe, el Ejército no ha revelado si se realizaron capturas o si se identificó a los operadores específicos de la mina. Tampoco se precisó la antigüedad exacta de la unidad ni la identidad de las personas que la dirigían. Cualquier avance posterior sobre los posibles responsables o el origen de los equipos decomisados deberá ser confirmado oficialmente por las autoridades competentes y por la Fiscalía General de la Nación.

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La Cuarta Brigada ha reiterado su compromiso de continuar con estas operaciones para debilitar sistemáticamente las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento. Mientras tanto, el balance operativo en Frontino se limita a la destrucción de maquinaria y al cálculo de un impacto económico que la fuerza pública estima en cientos de millones de pesos, marcando un hito en la lucha contra la minería ilegal vinculada al narcotráfico y la extorsión.