Ejército destruye mulas bomba en Anorí por disidencias Farc y ELN

Tropas colombianas neutralizaron un ataque con animales explosivos en Anorí, Noroccidente. Confiscaron toneladas de explosivos vinculados a disidencias y enfrentamientos territoriales.

Operativos militares del Ejército Nacional en Colombia registraron un exitoso bloqueo en la vereda La Tirana, ubicada en la ruralidad distante del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño. Fueron interceptadas dos mulas que cargaban artefactos explosivos elaborados para ser utilizados como bombas suicidas contra las tropas estatales y la población civil. Este descubrimiento crucial se realizó durante la mañana del domingo, momento en el cual las fuerzas armadas detuvieron a los animales antes de que pudieran ser detonados por sus responsables.

Detalles de la carga explosiva confiscada

Tras la interceptación segura, los militares procedieron a retirar con extrema precaución todos los componentes peligrosos transportados por los semovientes para garantizar la integridad del personal y evitar explosiones accidentales. Posteriormente, se llevó a cabo la destrucción controlada de estos materiales en el lugar. La carga total incluía 40 kilos de pólvora negra, una sustancia fundamental para la fabricación de artefactos rudimentarios, junto con otros 50 kilos de Anfo, un explosivo industrial de alto poder.

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Además del material pirotécnico, se decomisaron 100 minas antipersona destinadas a incapacitar soldados o civiles, 20 metros de mecha de seguridad para la sincronización de las detonaciones, y 20 tarros de soldadura utilizados en la construcción de las vainas. La logística también incluía 700 metros de cable eléctrico para el sistema de encendido, 45 rollos de cinta aislante para el aislamiento de conexiones y 100 tapones de PVC que servían como contenedores para los detonantes.

Identificación del grupo armado responsable

Las investigaciones preliminares de la brigada 14 del Ejército, entidad con jurisdicción directa en el municipio de Anorí, señalan que los autores materiales del envío fueron integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. Este grupo insurgente ha recurrido a la táctica de utilizar animales de carga para transportar artefactos mortales, una estrategia que busca sorprender a las fuerzas de seguridad en zonas de difícil acceso.

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La utilización de mulas y burros como vehículos de entrega de explosivos constituye una de las prácticas más crueles y silenciosas del conflicto armado en Colombia. Según reportes históricos, estos semovientes han sido usados recurrentemente en ataques contra tropas militares y contra miembros de la población civil en zonas rurales. Estas acciones violentas forman parte de las disputas territoriales entre los distintos grupos armados que operan en la región, buscando control sobre rutas y recursos.

Alianza estratégica entre disidencias y ELN

La seguridad en Anorí se ve complicada por una alianza operativa reciente entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el frente Capitán Mauricio del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta coalición busca intensificar su ofensiva militar conjunta contra el Clan del Golfo, que es la otra estructura criminal dominante que pelea por el control de este territorio clave. El municipio representa un punto estratégico vital para la siembra de cocaína y funciona como un corredor logístico esencial hacia las subregiones del Norte y Nordeste antioqueño.

El contexto de violencia en el Nordeste antioqueño no se limita al incidente de Anorí. En las últimas horas, se registraron hechos violentos adicionales que evidencian la alta tensión en la zona. En el sector de Matuna, dentro de la zona rural del municipio de Segovia, unidades de la Policía Nacional acudieron a una llamada relacionada con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.

La situación escaló rápidamente cuando, al llegar al sitio para atender la emergencia, los uniformados fueron atacados por integrantes de un grupo armado. Este intercambio de fuego dejó como resultado la lesión del subintendente Jonatan Alexánder Castro Díaz, quien sufrió heridas en una de sus manos y presentaba afectaciones por aturdimiento debido a la cercanía de los disparos. Durante el procedimiento de seguridad posterior, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer.

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La fallecida fue identificada como Lady Patricia Guerreo, de 39 años de edad. Hasta el momento, no se tiene plena claridad sobre las circunstancias exactas que llevaron a su asesinato por arma de fuego, aunque el hallazgo confirma la letalidad del entorno. En medio de las investigaciones y la atención a los heridos, las autoridades lograron incautar un arsenal significativo compuesto por dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina.

Las investigaciones judiciales y militares en Segovia están enfocadas en determinar la autoría intelectual y material de estos ataques. Se investiga activamente si los hechos habrían sido perpetrados por el frente 4 de las disidencias de las Farc o si corresponderían a la subestructura Jorge Iván Arbileda Garcés, perteneciente al Clan del Golfo. Estas disputas internas reflejan la fragmentación del poder criminal y la lucha por mantener la influencia en los corredores estratégicos de Antioquia.