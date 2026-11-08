Ejército evita homicidio de empresario en Yarumal tras ataque del Clan del Golfo

Soldados del Batallón Artillería N.º 4 rescatan a un empresario en Yarumal, Antioquia, evitando su asesinato por presuntos miembros del Clan del Golfo y recuperan su vehículo.

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 evitaron el asesinato de un empresario en el sector rural Ventanitas, ubicado en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. La intervención militar fue decisiva tras un ataque a tiros perpetrado por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes hirieron al hombre antes de que las tropas llegaran al lugar para auxiliarlo y recuperar su vehículo.

Intervención militar en Ventanitas

La acción del Ejército Nacional, a través de la Séptima División, permitió que la víctima no sufriera las consecuencias fatales de la agresión armada. Los uniformados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritos a la Cuarta Brigada, coordinaron inmediatamente la evacuación del empresario herido hacia un centro hospitalario cercano. Este operativo de seguridad confirmó que la rápida reacción de la tropa fue fundamental para poner a salvo la vida del afectado en medio del conflicto armado en la región.

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Responsabilidades del Clan del Golfo

El reporte oficial atribuye la autoría intelectual y material del ataque a presuntos integrantes del Clan del Golfo, un grupo armado organizado que mantiene presencia activa en la zona. Los sujetos interceptaron al empresario mientras se movilizaba por la ruta rural, disparándole y dejándolo herido antes de que los habitantes locales alertaran a los soldados que realizaban labores de presencia en el sector. La investigación preliminar indica que la intención inicial de los atacantes era consumar el homicidio, pero la llegada oportuna de las fuerzas militares frustró sus planes.

Declaraciones del suboficial Duarte Vanegas

El sargento viceprimero William Duarte Vanegas, suboficial del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, detalló los mecanismos de la intervención que evitaron la muerte del empresario. En un video difundido por la institución, el militar explicó cómo la tropa se enfrentó a la situación crítica, brindando asistencia inicial por heridas de arma de fuego y asegurando la zona. Además de salvar una vida, los soldados lograron recuperar el vehículo en el que se desplazaba la víctima, un dato relevante destacado en el reporte de la institución.

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Contexto de violencia en el Norte de Antioquia

Yarumal ha sido escenario de varios hechos violentos recientes vinculados al accionar de grupos armados ilegales, lo que ha elevado las alertas en el departamento. Hace pocas semanas, se reportaron combates intensos en la zona rural entre efectivos militares y presuntos hombres del Clan del Golfo. Asimismo, a principios de noviembre se confirmó la muerte de alias El Flaco, señalado como cabecilla de disidencias, durante operaciones de la Fuerza Pública en el municipio. Estos episodios reflejan la presión que mantiene el Estado sobre estas estructuras criminales en la región.

Línea 107 contra el terrorismo

La Cuarta Brigada reiteró el llamado a la comunidad de Yarumal y municipios vecinos del Norte de Antioquia para que reporten cualquier amenaza, intimidación o situación sospechosa. Las autoridades recordaron que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo, un canal oficial donde los ciudadanos pueden entregar información oportuna. El Ejército enfatiza que "la información oportuna puede salvar vidas", invitando a la ciudadanía a colaborar con las indagaciones para identificar a los responsables del ataque y prevenir futuros episodios de violencia en las veredas como Ventanitas.