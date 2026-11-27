El Ejército Nacional y la Policía frustraron un atentado con carrobomba en Meta el 26 de noviembre. Fueron capturados dos individuos y decomisado un vehículo cargado de explosivos en la vía a Puerto Gaitán.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció en la noche del jueves 26 de noviembre que el Ejército Nacional frustró con éxito un nuevo ataque terrorista en el departamento del Meta. Esta acción de seguridad permitió detener a dos hombres en flagrancia y evitar que un vehículo cargado con explosivos causara daños a la población civil.

Neutralización del atentado en la vía

Según informó el jefe de Estado, la operación se llevó a cabo gracias a las labores de inteligencia de la fuerza pública y al trabajo coordinado entre el Ejército y la Policía Nacional. Las tropas de la Séptima Brigada interceptaron el vehículo armado con artefactos explosivos que transitaba hacia el municipio de Puerto Gaitán. La rápida reacción de los soldados permitió neutralizar la amenaza antes de que pudiera ejecutarse.

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Detalles operativos y decomisos realizados

El Ejército Nacional confirmó los detalles del operativo a través de sus redes sociales, señalando que la acción militar fue fundamental para proteger la vida de los ciudadanos en la región. Como resultado preliminar de la intervención, las autoridades lograron capturar a dos personas en flagrancia. Además, se incautó el vehículo utilizado para el transporte de los explosivos y una motocicleta que, según la información preliminar, estaría vinculada al apoyo logístico del acto criminal.

Posición del gobierno y compromiso con los llanos

Abelardo De la Espriella resaltó que el enfoque proactivo y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad evitaron un posible ataque. El mandatario afirmó que su compromiso con los habitantes de los Llanos es inquebrantable y que continuarán persiguiendo a las organizaciones criminales que intentan sembrar terror en esta zona. Hizo un llamado a mantener la alerta y a no ceder ante estas acciones, reafirmando la postura de no retroceder en la lucha por la seguridad.

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Continuidad del despliegue militar en la región

El presidente subrayó que, tras su reciente visita a Villavicencio y la activación del Bloque de Búsqueda en el departamento, las fuerzas de seguridad siguen dando resultados contundentes. El Ejército Nacional aseguró que mantienen su despliegue operacional y de inteligencia militar para anticiparse y contrarrestar cualquier amenaza futura a la seguridad de los habitantes del Meta.

Invitación a la ciudadanía para delatar sospechas

Ante la situación, el Ejército hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie de inmediato cualquier actividad sospechosa que observen en sus comunidades. Para facilitar este proceso, la institución militar puso a disposición de los ciudadanos la Línea 107, un canal especializado para recibir reportes sobre posibles actos criminales o amenazas terroristas.