La Fuerza Pública interceptó 3.900 kilogramos de cocaína vinculada al ELN en La Primavera, Vichada, valorados en más de $55.000 millones, en un operativo que busca asfixiar las finanzas del narcotráfico.

El Ejército Nacional de Colombia ejecutó una operación militar en el departamento de Vichada que resultó en la incautación de 3.900 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las drogas fueron encontradas ocultas dentro de un vehículo en el municipio de La Primavera, en una zona estratégica con fronteras extensas hacia Venezuela. La operación contó con el apoyo logístico de la Fuerza Aérea Colombiana y la coordinación judicial de la Fiscalía General de la Nación.

Detalles de la incautación y valor del cargamento

El cargamento interceptado tiene un valor comercial estimado superior a los $55.000 millones de pesos colombianos. Según la inteligencia militar, la mercancía estaba destinada a mercados internacionales en Estados Unidos y Europa. La droga se encontraba escondida en el vehículo mientras era rastreado por unidades de inteligencia, lo que permitió el despliegue táctico efectivo de las tropas.

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Identificación y vinculación con estructuras ilegales

Las autoridades militares atribuyen la propiedad de la carga al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Comandante General de las Fuerzas Militares confirmó que esta incautación representa un golpe directo a las fuentes de financiación de las estructuras narcoterroristas en la región. El objetivo es retirar recursos económicos que estos grupos utilizan para financiar actividades ilícitas y violencia armada.

Capturas y desmantelamiento de la operación

Durante el operativo, los soldados lograron detener a dos personas presuntamente involucradas en el transporte de la sustancia. Además de la droga, las fuerzas del orden decomisaron dispositivos móviles y cantidades significativas de dinero en efectivo. Estas evidencias permiten a la Fiscalía investigar la cadena de comando y distribución del narcomenudeo en la zona.

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Impacto estratégico en la seguridad nacional

La incautación se enmarca en la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), una iniciativa que busca fortalecer la interoperabilidad internacional contra amenazas criminales transnacionales. El Jefe de Estado y el Ejército Nacional enfatizaron que cada tonelada retirada debilita la capacidad de estos grupos para sembrar terror y atentar contra la población civil y los efectivos de seguridad.

Continuidad de operaciones en la Orinoquía

Vichada y la región de la Orinoquía han sido históricamente zonas clave para el tráfico de estupefacientes debido a su geografía y cercanía a Venezuela. Esta operación sigue a otras intervenciones exitosas, como la captura de más de una tonelada de cocaína en el río Meta durante octubre pasado. La Fuerza Pública mantiene una ofensiva permanente para desmantelar las rutas del narcotráfico en el oriente colombiano.