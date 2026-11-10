Ejército incauta arsenal de ACSN en Uribia, La Guajira

Soldados del Grupo de Caballería Mecanizado No. 10 desarticulan operaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en La Guajira tras enfrentamiento.

Las fuerzas militares colombianas intensificaron su operatividad en el departamento de La Guajira, dirigiendo acciones específicas contra las redes criminales que intentan consolidar su presencia en territorios estratégicos. Este reciente despliegue tiene como objetivo primordial interrumpir las finanzas y la capacidad operativa de los grupos armados ilegales, garantizando que sus estructuras no logren expandir su control sobre la región. La presión institucional no ha mostrado signos de relajación, sino que se ha endurecido con la ejecución de maniobras tácticas dirigidas a neutralizar amenazas concretas en zonas rurales críticas.

Enfrentamiento en Porujema, Uribia

El punto focal de estas operaciones se localizó en el sector de Porujema, ubicado en la zona rural de Uribia, Alta Guajira. Allí, elementos del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 10, unidad perteneciente orgánicamente a la Décima Brigada, desarrollaron una maniobra ofensiva enmarcada dentro del Plan Ayacucho Plus. Durante esta intervención, las tropas del Ejército Nacional se enfrentaron directamente a presuntos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una organización armada ilegal activa en el territorio.

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Incautación de arsenal bélico

Tras sostener el combate armado, los uniformados lograron asegurar un considerable cargamento de material bélico destinado al uso ilegal. El arsenal decomisado incluye cuatro armas de fuego largas, las cuales están compuestas por tres fusiles y una escopeta. Adicionalmente, las autoridades recuperaron diez y tres cartuchos de diversos calibres y cuatro proveedores, elementos esenciales para el funcionamiento de las armas de fuego incautadas.

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Inteligencia sobre el frente Javier Cáceres

La información recopilada por la inteligencia militar señala que el material decomisado pertenece, presuntamente, al frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Este grupo específico mantiene injerencia en el sector de la Alta Guajira y está vinculado con actividades ilícitas de alto impacto, incluyendo el narcotráfico y el contrabando. La captura de este material representa un golpe significativo a la capacidad logística y armada de esta célula delictiva en la zona.

Continuidad de operaciones de seguridad

Desde la Dirección de la Décima Brigada se confirmó que las operaciones militares no cesarán en la región. El propósito estratégico es debilitar progresivamente las capacidades armadas y logísticas de estas estructuras criminales. Al impedir sus acciones delictivas, las fuerzas del orden buscan reforzar las condiciones de seguridad para los habitantes de la zona, permitiendo un retorno a la normalidad y la protección de los derechos ciudadanos en La Guajira.