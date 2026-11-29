Fuerzas militares destruyeron maquinaria en San Luis y Puerto Nare, cortando ingresos de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.

El Ejército Nacional de Colombia logró un importante golpe estratégico contra la estructura criminal del Clan del Golfo mediante la inhabilitación de una unidad de producción minera ilegal. Esta operación militar se llevó a cabo en la zona rural que conecta los municipios de San Luis y Puerto Nare, ubicados en el departamento de Antioquia. El objetivo fue neutralizar las instalaciones que se utilizaban para la extracción ilícita de oro, las cuales estaban vinculadas directamente con la subestructura conocida como Pacificadores de Samaná.

Desmantelamiento de maquinaria y impacto económico

Las fuerzas militares identificaron y destruyeron dos equipos esenciales para la operación minera: una excavadora y una clasificadora. Este equipo es fundamental para remover el material del suelo y separar el oro de los sedimentos. La institución militar estimó que esta intervención generó una afectación económica directa de $460 millones de pesos a la infraestructura de la banda criminal. Esta cifra representa el valor directo de la maquinaria y los equipos que fueron inutilizados durante el operativo.

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Además de la pérdida de equipos, se impactó una capacidad de producción mensual de 3.000 gramos de oro. Este volumen de producción equivale a un valor estimado de cerca de $1.200 millones de pesos. Es fundamental aclarar que esta cifra corresponde a la capacidad teórica de producción de la unidad, lo que significa la cantidad de oro que la estructura presuntamente podría generar cada mes. No se refiere a una incautación de oro físicamente recuperado, sino a la interrupción de un flujo de ingresos recurrentes.

Rol de los Pacificadores de Samaná y financiación

El reporte oficial atribuye la operación de esta mina ilegal a la subestructura Pacificadores de Samaná, un brazo operativo del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. La minería ilegal constituye una de las principales fuentes de renta para los grupos armados organizados en la región. Estos recursos financieros sostienen sus operaciones bélicas y logísticas, junto con otras economías ilícitas que operan en el territorio antioqueño.

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Al inhabilitar esta unidad, el Ejército Nacional busca cortar una de las venas de financiamiento de esta estructura criminal. La falta de maquinaria eficiente reduce drásticamente la capacidad de la banda para extraer minerales y convertirlos en dinero líquido. Esta táctica se alinea con la estrategia general de las autoridades para debilitar la autonomía económica de los actores armados ilegales que han permeado la zona rural de Antioquia durante los últimos años.

Protección ambiental y despliegue militar

La operación fue ejecutada por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, perteneciente a la Cuarta Brigada. Contaron con el apoyo logístico y táctico de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, una unidad especializada en combatir este tipo de delitos. El mando operativo correspondió a la Séptima División del Ejército, que detalló los hallazgos y el alcance de la intervención en sus comunicados oficiales.

Las autoridades enfatizaron la importancia de proteger los recursos naturales afectados por estas actividades. La minería ilegal con maquinaria pesada implica la remoción masiva de tierra, la pérdida de cobertura vegetal y la alteración de las fuentes hídricas. Estos daños ecológicos afectan directamente a las comunidades locales, comprometiendo el agua que consumen y los ecosistemas de quebradas y ríos cercanos. La operación bajo la etiqueta #CustodiosDelMedioAmbiente refleja esta doble prioridad de seguridad y ecología.

Contexto regional y próximos pasos

San Luis, en el Oriente de Antioquia, y Puerto Nare, en el Magdalena Medio, se han convertido en puntos críticos de intervención militar contra la minería clandestina. En los últimos meses, la Fuerza Pública ha reportado múltiples inhabilitaciones en estos municipios, así como en otros como San Carlos. Estas acciones continuas demuestran el compromiso institucional con la recuperación del control territorial en zonas de alta conflictividad.

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En el reporte oficial no se mencionaron capturas de personas ni detenidos durante el procedimiento. El balance se limita estrictamente a la destrucción de la maquinaria y la cuantificación del perjuicio económico a la estructura criminal. Se espera que las autoridades continúen monitoreando la zona para impedir que la actividad minera ilegal se reactive rápidamente y para frenar el impacto ambiental residual que dejan estas explotaciones no reguladas.