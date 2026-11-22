La Séptima División del Ejército destruyó una mina en San Carlos, Antioquia, asociada al Clan del Golfo, afectando una producción mensual de 200 gramos de oro.

El Ejército Nacional de Colombia reportó la inhabilitación de una unidad de producción minera ubicada en el municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. La operación, realizada por tropas de la Séptima División, afectó una instalación que se utilizaría para la explotación ilícita de oro en nombre del Clan del Golfo, específicamente de su subestructura Pacificadores de Samaná.

Detalles de la Intervención Militar

La unidad minera fue intervenida y desactivada mediante la intervención de dos motores y maquinaria pesada especializada. Esta acción se llevó a cabo por parte de las tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército. La operación contó con el respaldo técnico y logístico de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, una unidad especializada en combatir este delito en el territorio nacional.

Also read El Gobierno Neutraliza a Alias Yunder, Cabecilla del Clan del Golfo en Nechí

El reporte oficial de la Séptima División no menciona la incautación de oro físico en el lugar, ni revela las identidades de las personas vinculadas a la operación. El alcance del procedimiento se centra estrictamente en la destrucción física de la infraestructura y el equipo utilizado para la extracción, marcando un golpe directo a la capacidad operativa de la organización criminal en la zona.

Valoración Económica y Capacidad Productiva

Según los cálculos presentados por la institución castrense, la inhabilitación de los equipos representa una afectación económica estimada en $25 millones de pesos. Esta cifra corresponde exclusivamente a la valoración de los dos motores y la maquinaria decomisada, diferenciándose de cualquier otro concepto financiero. El Ejército no reportó dinero en efectivo hallado durante la operación.

Advertisement

Además de la afectación patrimonial por los equipos, los militares calcularon la capacidad de producción que tenía la unidad antes de su destrucción. Se estima que la mina podía producir 200 gramos de oro mensualmente. A esta cantidad de material, el Ejército le atribuye un valor cercano a $79 millones de pesos, reflejando el impacto financiero mensual que se bloqueó mediante la intervención.

Contexto Regional y Antecedentes Recientes

La actividad en San Carlos no es aislada. Anteriormente, en mayo, el Ejército y la Policía Nacional habían reportado la intervención de dos unidades mineras que funcionaban bajo la modalidad de socavón en la vereda Calderas. Este caso anterior ilustra la persistencia de la minería ilegal en la región, aunque difiere de la operación actual que se centró en la maquinaria superficial.

Otro reporte previo, publicado el 17 de noviembre, detalló la destrucción controlada de una mina antipersonal en El Prado, un municipio cercano. Esta actuación fue ejecutada por el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º 7. Aunque ocurrió en el mismo periodo reciente, se trata de una labor de desminado humanitario distinta de la intervención contra la extracción de oro reportada esta vez.

El mensaje oficial de la Séptima División incluye material audiovisual para corroborar el informe. Se publicaron dos fotografías donde se observan uniformados junto a un conjunto de mangueras, tuberías y equipos reunidos en una zona con vegetación. El video difundido acompaña el balance, mostrando los elementos desde diferentes ángulos para validar la existencia de la maquinaria destruida.

Advertisement

A pesar de la evidencia visual, el reporte no especifica una vereda concreta ni entrega coordenadas geográficas precisas del punto intervenido. Tampoco detalla si hubo capturas de sospechosos ni una valoración de las áreas ambientales afectadas por la operación minera. El mensaje se concentra en la inhabilitación técnica y la afectación a las presuntas fuentes de financiación del grupo armado.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra las economías ilícitas. Al inhabilitar la unidad y la maquinaria, el Ejército busca dificultar la generación de ingresos para el Clan del Golfo. La vinculación de la mina con Pacificadores de Samaná resalta el uso de la minería ilegal como un mecanismo de sostenimiento financiero para la estructura criminal en Antioquia.