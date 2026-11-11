Ejército Nacional anuncia traslados de 22 oficiales en reestructuración estratégica

El Ejército Nacional revela la designación de 22 generales y coroneles en una reorganización que busca fortalecer su capacidad operativa y estratégica en la lucha contra grupos armados.

El ejército colombiano anunció hoy, al 11 de noviembre, un cambio masivo de 22 altos oficiales que liderarán nuevas funciones estratégicas en la defensa del país. El comandante José Bertulfo Soto Sánchez informó que la reestructuración responde a las políticas del gobierno y pretende impulsar la capacidad operacional del Estado.

Asignaciones de los nuevos líderes del Ejército

Entre las nuevas designaciones figura el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas como jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Si bien su nombre no aparece en los titulares, su rol será fundamental en la planificación de operaciones conjuntas.

Also read Ejército destruye 100 minas antipersonal tras interceptar llamada del ELN

El general William Fernando Caicedo Benavides ocupará el mando de la Octava División, la cual ha sido reconocida por su liderazgo en la zona centro-oriental. A su vez, el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra asumirá el mando de la Séptima División, responsable de las operaciones en territorio altoandino.

En el apartado de inteligencia, el brigadier general William Roberto Medina Díaz dirigirá el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia, mientras que el coronel Leonardo Mauricio Bastos Martínez se incorporará al Comando General de las Fuerzas Militares.

Advertisement

Impacto en la lucha contra grupos armados

Para el Ejército, la movilización de estos oficiales se justifica como una respuesta a la necesidad de reforzar la presencia militar en áreas de conflicto. El comandante Soto Sánchez afirmó que la nueva distribución fortalecerá la protección de la soberanía y la integridad territorial.

El cambio también se produce en paralelo con una operación policial que haya capturado a 109 personas vinculadas a estructuras criminales. El contexto de la operación no se describe en detalle, pero indica un compromiso conjunto de las fuerzas de seguridad.

Perspectivas de los comandantes reclutados

El coronel Alex Guillermo Tarazona Zambrano asumirá el mando del Centro Nacional de Entrenamiento, donde se entrenan nuevos oficiales y se actualiza el personal en técnicas de combate. El coronel Jorge Adrián Guerra Rivas dirigirá la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia.

Por otra parte, el coronel Carlos Andrés Rodríguez Martínez liderará la División de Aviación Asalto Aéreo y el coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes comandará la Cuarta Brigada. El coronel Douglas Saavedra Hernández tomará la dirección de la Décima Octava Brigada.

Advertisement

Reacciones y próximos pasos institucionales

El anuncio generó expectativa entre los militares, pues los trascendidos puestos son de gran responsabilidad. Se prevé que el comandante Soto Sánchez supervisará personalmente la transición para garantizar que las nuevas asignaciones se acuerden con la estrategia de largo plazo del Ejército.

El proceso continuará con la incorporación del coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa como director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y del coronel Farid Felipe Fonseca Bahamón como comandante de la Vigésima Segunda Brigada de Selva. Estas asignaciones se completarán en los próximos días, mientras las autoridades aseguran que la estructura operativa se mantendrá estable durante la transición.