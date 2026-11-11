Ejército Nacional de Colombia confirma reestructuración tras escalada terrorista

El Ejército Nacional de Colombia anuncia cambios en mandos superiores y unidades operativas para fortalecer la seguridad frente a la insurgencia del ELN en regiones críticas.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, actual Comandante del Ejército Nacional, confirmó la tarde de este miércoles la implementación de una nueva estructura organizacional institucional. Esta decisión implica cambios significativos en las jefaturas, comandancias y direcciones de diversas divisiones, brigadas y comandos dentro de la fuerza militar colombiana.

Objetivo de la Reestructuración Institucional

La reorganización busca fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas del Ejército Nacional. Según el comunicado oficial, esta medida garantiza el desarrollo de la misión constitucional de la institución y su responsabilidad de salvaguardar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de todos los colombianos.

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Cambios en la Octava División y Brigada 18

Esta reestructuración se produce dos días después de que se conociera que tres generales salirían del Ejército Nacional. Los uniformados fueron llamados a calificar servicios por decisión del Gobierno tras la escalada terrorista en Arauca y Nariño. Entre los afectados figuraban el comandante de la Octava División de Ejército, general Gerardo Ortiz Ramírez, y el comandante de la Brigada 18 del Ejército, general Jorge Mario Aguirre Martínez.

Con la publicación de las nuevas asignaciones, se confirmó que esas brigadas y divisiones tienen nuevos líderes. El coronel Douglas Saavedra Hernández asume ahora el mando de la Décima Octava Brigada. Por otro lado, la comandancia de la Octava División es asumida por el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides.

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Nuevos Mandos en Inteligencia y Estado Mayor

El listado oficial detalla un total de 23 asignaciones clave para la operación militar. El brigadier general Edilberto Cortes Moncada ocupa ahora el cargo de Jefe de Estado Mayor de Operaciones. Asimismo, el brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda será destinado a una Comisión al exterior.

En el ámbito de inteligencia, el brigadier general William Roberto Medina Díaz lidera el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia. El coronel Jorge Adrián Guerra Rivas dirige la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia. El brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas mantiene la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza.

Rotación en Divisiones y Brigadas Estratégicas

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova también tiene nuevo director. El coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa asume esta importante responsabilidad académica y formativa. En otras unidades, el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra comanda la Séptima División.

La Segunda Brigada está bajo el mando del brigadier general Javier Humberto Combita Guzmán. La Vigésima Séptima Brigada es dirigida por el coronel Manuel Enrique Zafra Mejía. La Novena Brigada cuenta con el coronel Jairo Antonio Castillo Colorado como su nuevo líder.

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La Décima Tercera Brigada tiene al coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda a su frente. La Cuarta Brigada es comandada por el coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes. Estos movimientos responden a la necesidad de consolidar la defensa ante amenazas armadas ilegales reportadas en múltiples departamentos del país.