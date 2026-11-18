Operativos contra la minería ilegal continúan en Antioquia. Tropas incautaron y quemaron tres motores en Buriticá bajo la campaña Contra la Amenaza.

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 32 intervinieron una unidad de producción minera ilegal en la vereda Los Asientos de Buriticá, Antioquia, incautando y destruyendo tres motores utilizados para la extracción ilícita de minerales. Este operativo se realizó en cumplimiento de los protocolos establecidos por la Séptima División del Ejército Nacional para erradicar economías ilegales que financian a grupos armados.

El comando militar no reportó la captura de personas durante la diligencia. Las imágenes difundidas muestran a los soldados custodiando el socavón mientras se procedía a la incineración de la maquinaria hallada, marcando un duro golpe a las estructuras que operan sin títulos ni permisos ambientales en la zona.

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Destrucción de maquinaria en vereda Los Asientos

La acción inmediata tras la intervención consistió en la incautación formal de los tres motores identificados como parte fundamental de la infraestructura minera clandestina. Para garantizar que estos equipos no fueran utilizados nuevamente en actividades ilícitas, las tropas procedieron a su destrucción mediante incineración en el mismo lugar del hallazgo, tal como lo dictan los procedimientos estándar ante este tipo de hallazgos.

La Séptima División del Ejército documentó el procedimiento a través de su cuenta oficial en la plataforma X, compartiendo videos que evidencian el quema de los motores tras la diligencia de incautación. La presencia de las tropas custodiando la entrada del socavón refleja la seguridad y el control ejercidos por la Fuerza Pública durante toda la duración de la operación en el municipio antioqueño.

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Campaña Contra la Amenaza y contexto regional

Esta intervención se enmarca dentro de la campaña 'Contra la Amenaza', iniciativa estratégica del Ejército Nacional diseñada para atacar las economías ilícitas que sostienen a las estructuras armadas ilegales en diversas regiones del país. Las autoridades destacan que la minería ilegal no solo genera daños ambientales severos en las fuentes hídricas y territorios intervenidos, sino que constituye una de las principales fuentes de financiación para los grupos que mantienen presencia en Antioquia.

La Cuarta Brigada del Ejército, unidad a la cual está adscrito el Batallón de Infantería Liviana N.° 32, mantiene un despliegue permanente en el norte y el occidente de Antioquia. Sus tropas están específicamente dedicadas a la intervención de minería ilegal, la localización de socavones ocultos y la protección de las fuentes hídricas, actividades que consideran vitales para la seguridad y sostenibilidad ambiental de la región.

Historial de operativos en Antioquia

Buriticá se ha consolidado como un punto recurrente de operativos de la Fuerza Pública contra la explotación ilegal de minerales. En intervenciones anteriores reportadas por el mismo Ejército, se había procedido a la destrucción de 12 equipos de otra unidad de producción ilegal en el mismo municipio, además de incautaciones de maquinaria y herramientas avaluadas en millones de pesos, evidenciando la persistencia de la amenaza minera en la zona.

En lo que va del año, la Fuerza Pública ha anunciado golpes similares contra esta actividad en otros municipios de Antioquia. Destaca la inutilización de maquinaria de minería ilegal avaluada en más de 10.000 millones de pesos en el municipio de Zaragoza, ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, lo que suma miles de millones de pesos en equipos inutilizados en todo el departamento.

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Próximos pasos y compromiso institucional

Las autoridades militares reiteraron su compromiso inquebrantable de continuar con los operativos contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento. Se busca no solo desarticular la infraestructura física de estas operaciones, sino también interrumpir los flujos financieros que sustentan la actividad armada ilegal en el territorio antioqueño.

Como parte de esta estrategia de seguridad, las autoridades invitan a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa ante los organismos de seguridad. La participación ciudadana es considerada un elemento clave para la identificación y posterior intervención de nuevas unidades de minería ilegal que operen en la región.