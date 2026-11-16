Ejército Nacional fortalece seguridad en Tolima tras atentados en Huila y Meta

La Sexta Brigada refuerza la vigilancia en peajes del Tolima este 16 de noviembre ante atentados recientes en Huila y Meta para garantizar el regreso de viajeros.

El Ejército Nacional ha intensificado significativamente la presencia militar en los principales ejes viales y puntos de peaje del departamento del Tolima, con el objetivo explícito de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada de retorno del puente festivo de este lunes 16 de noviembre.

Esta decisión estratégica de refuerzo operativo responde directamente a la serie de atentados terroristas que afectaron recientemente a las regiones vecinas, destacando específicamente los incidentes violentos ocurridos en el departamento del Huila y en el peaje Pipiral, ubicado en el departamento del Meta.

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Refuerzo operativo en el Tolima

La institución militar confirmó mediante un comunicado oficial que ha aumentado sustancialmente el pie de fuerza desplegado en cuatro peajes críticos de la región: Armero, Flandes, Chicoral y Gualanday, con el propósito inmediato de facilitar el regreso seguro a sus hogares de los miles de colombianos que utilizaron el puente festivo para viajar.

Las fuerzas armadas establecieron un esquema de custodia ininterrumpido para proteger tanto las infraestructuras viales como a los conductores, asegurando que la seguridad sea una prioridad constante en las arterias principales que conectan el departamento.

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Movimientos de la Sexta Brigada

El comandante de la Sexta Brigada enfatizó que sus soldados mantienen una vigilancia activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enfocándose en la protección de la infraestructura crítica del departamento para brindar tranquilidad tanto a los residentes locales como a los visitantes.

Los batallones encargados de esta misión son el Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke y el Batallón de Infantería N.º 16 Patriotas, unidades especializadas que se distribuirán estratégicamente a lo largo de las jornadas para ejercer un control estricto sobre el paso de los vehículos en los puntos de revisión.

Impacto en la percepción de seguridad

Los viajeros que transitan por las vías del Tolima deberán notar una mayor presencia visible de efectivos militares y vehículos blindados, lo cual busca mejorar sustancialmente la percepción de seguridad general en la zona y mantener a las fuerzas en alerta máxima ante cualquier posible intento de ataque.

Esta medida preventiva es una respuesta directa a la escalada de violencia registrada en las últimas horas en el peaje de la vía Neiva-Bogotá, demostrando la voluntad de las autoridades por anticiparse a amenazas y proteger la movilidad ciudadana en medio de un contexto de inseguridad regional.